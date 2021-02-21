В ЕС раскрыли детали новых санкций против РФ из-за Навального

Россию ждут новые санкции, заявили в ЕС

Евросоюз примет решение о введении новых антироссийских санкций в связи с тюремных заключением оппозиционера Алексея Навального.

По словам министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга, решение может быть принято во время встречи глав дипломатических ведомств стран ЕС в понедельник, 22 февраля, пишет Welt am Sonntag.

По словам Шалленберга, ожидается "широкое большинство" в поддержку санкций среди 27 стран-членов Евросоюза. Он призвал к единству его членов в вопросе противостояния России.

"Мы будем обсуждать на Совете по иностранным делам надлежащую реакцию по делу Навального. Просто комментировать происходящее в России, стоя в стороне, и угрожать санкциями, недостаточно", - заявил австрийский дипломат.

Издание пишет, что ограничительные меры, скорее всего, будут включать точечные санкции против физических лиц и организаций, которые будут введены с помощью нового санкционного механизма ЕС, цель которого - наказание нарушителей прав человека.

Шалленберг уверен, что новые ограничительные меры должны быть "политически продуманными и юридически основанными". Он пояснил, что некоторые лица воспользовались юридическими механизмами для того, чтобы вычеркнуть себя из санкционных списков ЕС из-за отсутствия необходимых доказательств.

Приговор Навальному: