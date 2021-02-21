В ЕС раскрыли детали новых санкций против РФ из-за Навального

Решение о новых санкциях против РФ может быть принято уже 22 февраля, не исключил Александер Шалленберг.
Евросоюз примет решение о введении новых антироссийских санкций в связи с тюремных заключением оппозиционера Алексея Навального.
По словам министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга, решение может быть принято во время встречи глав дипломатических ведомств стран ЕС в понедельник, 22 февраля, пишет Welt am Sonntag.
По словам Шалленберга, ожидается "широкое большинство" в поддержку санкций среди 27 стран-членов Евросоюза. Он призвал к единству его членов в вопросе противостояния России.
"Мы будем обсуждать на Совете по иностранным делам надлежащую реакцию по делу Навального. Просто комментировать происходящее в России, стоя в стороне, и угрожать санкциями, недостаточно", - заявил австрийский дипломат.
Издание пишет, что ограничительные меры, скорее всего, будут включать точечные санкции против физических лиц и организаций, которые будут введены с помощью нового санкционного механизма ЕС, цель которого - наказание нарушителей прав человека.
Шалленберг уверен, что новые ограничительные меры должны быть "политически продуманными и юридически основанными". Он пояснил, что некоторые лица воспользовались юридическими механизмами для того, чтобы вычеркнуть себя из санкционных списков ЕС из-за отсутствия необходимых доказательств.
Приговор Навальному:
- Симоновский районный суд Москвы 2 февраля, принял решение отправить в колонию российского оппозиционного политика Алексея Навального.
- Условное наказание, которое он получил по одному из уголовных дел в 2014 году, было заменено тремя с половиной года колонии общего режима.
- Политик проведет в заключении немного меньше, поскольку несколько месяцев провел под домашним арестом.
- Московский городской суд оставил в силе решение Симоновского суда Москвы отправить в колонию общего режима Навального, заменив ему условный срок на реальный по уголовному делу 2014 года.
- Отметим, что это стало его первым реальным тюремным сроком.