В РФ оценили шансы на возвращение Крыма Украине при президенте Навальном

Алексей Навальный / Reuters

В РФ кандидат в президенты с лозунгом о возвращении оккупированного Крыма Украине не имеет никаких шансов, но лет через пять его шансы могут увеличиться, заявил российский политик, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

В интервью, которое публикует издание Гордон, он ответил на вопрос о том, вернет ли Алексей Навальный, если станет президентом России, Крым и Донбасс Украине.

"Человек, который идет на выборы с лозунгом "Вернем Крым Украине", — у него нет никакого шанса сейчас. Допустим, лет через пять, вполне возможно, его шансы увеличатся. Скажу тебе больше. В 2014 году у него бы не было шансов вообще. Сейчас у него просто нет шансов. А лет через пять — неизвестно, как повернется", — подчеркнул Ройзман.

Он посетовал на то, что людям, как правило, бывает очень сложно выстраивать причинно-следственные связи: "Они не понимают, почему что-то происходит и где был запущен этот механизм".

Что же касается гипотетического президентства Навального, то, по мнению российского политика, лозунг о возврате Крыма не принесет ему победы.

"Ты честно скажешь свое мнение, но тебя никто никуда никогда не выберет. Или наоборот: уйти от этих тем, не отвечать на эти вопросы, постараться выбраться и пытаться выстроить какую-то разумную политику. Но когда Навальному предъявляют какие-то претензии, надо понимать одну простую вещь: это не Навальный Крым забирал, это не Навальный Путина подталкивал к тому, чтобы Крым забирать. И вешать сейчас это на Навального: чужие ошибки, чужие действия — это просто неразумно", — добавил Ройзман.

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Новое дело против Навального:

Дело о клевете завели летом 2020 года. Поводом стало высказывание Навального о ролике в поддержку поправок к Конституции. В нем снялся ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

Навальный назвал участников ролика "холуями" и "позором страны" и этим опорочил честь и достоинство ветерана, говорится в иске.

По этому делу Навальному грозит штраф до миллиона рублей или обязательные работы на срок до 240 часов.

Приговор Навальному:

Симоновский районный суд Москвы 2 февраля, принял решение отправить в колонию российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Условное наказание, которое он получил по одному из уголовных дел в 2014 году, было заменено тремя с половиной года колонии общего режима.

Политик проведет в заключении немного меньше, поскольку несколько месяцев провел под домашним арестом.

Отметим, что это стало его первым реальным тюремным сроком.

Решение суда может быть обжаловано.