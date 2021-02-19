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В РФ оценили шансы на возвращение Крыма Украине при президенте Навальном

19 февраля 2021, 01:30
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Евгений Ройзман считает, что лозунг о возврате Крыма не принесет победы Алексею Навальному.

Навальный
Алексей Навальный / Reuters

В РФ кандидат в президенты с лозунгом о возвращении оккупированного Крыма Украине не имеет никаких шансов, но лет через пять его шансы могут увеличиться, заявил российский политик, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

В интервью, которое публикует издание Гордон, он ответил на вопрос о том, вернет ли Алексей Навальный, если станет президентом России, Крым и Донбасс Украине.

"Человек, который идет на выборы с лозунгом "Вернем Крым Украине", — у него нет никакого шанса сейчас. Допустим, лет через пять, вполне возможно, его шансы увеличатся. Скажу тебе больше. В 2014 году у него бы не было шансов вообще. Сейчас у него просто нет шансов. А лет через пять — неизвестно, как повернется", — подчеркнул Ройзман.

Он посетовал на то, что людям, как правило, бывает очень сложно выстраивать причинно-следственные связи: "Они не понимают, почему что-то происходит и где был запущен этот механизм".

Что же касается гипотетического президентства Навального, то, по мнению российского политика, лозунг о возврате Крыма не принесет ему победы.

"Ты честно скажешь свое мнение, но тебя никто никуда никогда не выберет. Или наоборот: уйти от этих тем, не отвечать на эти вопросы, постараться выбраться и пытаться выстроить какую-то разумную политику. Но когда Навальному предъявляют какие-то претензии, надо понимать одну простую вещь: это не Навальный Крым забирал, это не Навальный Путина подталкивал к тому, чтобы Крым забирать. И вешать сейчас это на Навального: чужие ошибки, чужие действия — это просто неразумно", — добавил Ройзман.

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Новое дело против Навального:

  • Дело о клевете завели летом 2020 года. Поводом стало высказывание Навального о ролике в поддержку поправок к Конституции. В нем снялся ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.
  • Навальный назвал участников ролика "холуями" и "позором страны" и этим опорочил честь и достоинство ветерана, говорится в иске.
  • По этому делу Навальному грозит штраф до миллиона рублей или обязательные работы на срок до 240 часов.

Приговор Навальному:

  • Симоновский районный суд Москвы 2 февраля, принял решение отправить в колонию российского оппозиционного политика Алексея Навального.
  • Условное наказание, которое он получил по одному из уголовных дел в 2014 году, было заменено тремя с половиной года колонии общего режима.
  • Политик проведет в заключении немного меньше, поскольку несколько месяцев провел под домашним арестом.
  • Отметим, что это стало его первым реальным тюремным сроком.
  • Решение суда может быть обжаловано.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

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