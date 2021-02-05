В Крыму вместо воды с кранов течет аммиак - подробности катастрофы

В Крыму с водой вытекает аммиак / УНИАН

Снегопады и дожди не решили острую проблему с водой в аннексированном Россией Крыму. Жители полуострова всерьез надеются на то, что у них начнут строить опреснительные станции, однако оккупационные власти не торопятся этого делать, а настаивают на поиске подземных вод и сверлении скважин.

Кроме того, из-за дефицита воды на севере Крыма сокращает производство химическое предприятие. Теперь сотни людей останутся без работы, пишут местные СМИ.

Осадки не спасли полуостров

Главной проблемой в Крыму остается вода. Несмотря на дожди и снегопады в январе ее в местных водохранилищах все так же мало. Хотя сотрудница Крымского гидрометцентра Наталья Охременко на днях заявила, что за последний месяц воды стало больше на 4,7 млн кубов. Но при недостатке 48,8 млн – это капля в море. Всего же в 14 водохранилищах полуострова сейчас находится примерно 28,5 млн кубов воды.

Меньше всего воды в январе прибыло в такие водохранилища как Партизанское и Симферопольское, снабжающие город Симферополь. Сейчас тут воду подают в основном из подземных скважин. А старый водопровод, проведенный с востока полуострова в город, уже вышел из строя и его срочно ремонтируют.

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К тому же из-за засухи остатки воды в Симферопольском водохранилище превратились в дурно пахнущую жидкость – тут скопился аммиак. Теперь воду из практически опустевшего моря пропускают через угольные фильтры.

И если в ближайшее время водопровод не отремонтируют, то водохранилище может полностью пересохнуть и брать воду будет не откуда.

Выпили воду из водохранилищ, выпьют и из моря

Чиновники оккупированного Крыма обещают, что в ближайшее время начнется строительство опреснительных установок, чтобы решить водную проблему. Однако строительство все время откладывается из-за дороговизны проекта.

Крымчане этим очень недовольны.

"Они построили дорогущий мост в Крым. Неужели у них нет средств на опреснительные установки? Понятно же, что нашу воду потратили и на военные базы, которые сейчас тут понатыкали по всему побережью. Они там сверлят скважины, качают пресную воду. Так вложите деньги и в опреснительные установки, они же и вам тоже нужны", – возмущается пенсионер из Евпатории Евгений Кузнецов.

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