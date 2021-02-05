УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Крыму вместо воды с кранов течет аммиак - подробности катастрофы

5 февраля 2021, 19:37

Меньше всего воды в январе прибыло в такие водохранилища как Партизанское и Симферопольское, снабжающие город Симферополь.

горы Крыма
В Крыму с водой вытекает аммиак / УНИАН

Снегопады и дожди не решили острую проблему с водой в аннексированном Россией Крыму. Жители полуострова всерьез надеются на то, что у них начнут строить опреснительные станции, однако оккупационные власти не торопятся этого делать, а настаивают на поиске подземных вод и сверлении скважин.

Кроме того, из-за дефицита воды на севере Крыма сокращает производство химическое предприятие. Теперь сотни людей останутся без работы, пишут местные СМИ.

Осадки не спасли полуостров

Главной проблемой в Крыму остается вода. Несмотря на дожди и снегопады в январе ее в местных водохранилищах все так же мало. Хотя сотрудница Крымского гидрометцентра Наталья Охременко на днях заявила, что за последний месяц воды стало больше на 4,7 млн кубов. Но при недостатке 48,8 млн – это капля в море. Всего же в 14 водохранилищах полуострова сейчас находится примерно 28,5 млн кубов воды.

Меньше всего воды в январе прибыло в такие водохранилища как Партизанское и Симферопольское, снабжающие город Симферополь. Сейчас тут воду подают в основном из подземных скважин. А старый водопровод, проведенный с востока полуострова в город, уже вышел из строя и его срочно ремонтируют.

Читайте также"Пофиг, чей Крым?": Укрзализныця влипла в скандал с "российским" полуостровом

К тому же из-за засухи остатки воды в Симферопольском водохранилище превратились в дурно пахнущую жидкость – тут скопился аммиак. Теперь воду из практически опустевшего моря пропускают через угольные фильтры.

И если в ближайшее время водопровод не отремонтируют, то водохранилище может полностью пересохнуть и брать воду будет не откуда.

Выпили воду из водохранилищ, выпьют и из моря

Чиновники оккупированного Крыма обещают, что в ближайшее время начнется строительство опреснительных установок, чтобы решить водную проблему. Однако строительство все время откладывается из-за дороговизны проекта.

Крымчане этим очень недовольны.

"Они построили дорогущий мост в Крым. Неужели у них нет средств на опреснительные установки? Понятно же, что нашу воду потратили и на военные базы, которые сейчас тут понатыкали по всему побережью. Они там сверлят скважины, качают пресную воду. Так вложите деньги и в опреснительные установки, они же и вам тоже нужны", – возмущается пенсионер из Евпатории Евгений Кузнецов.

Засуха в Крыму - о чем ранее писал Главред:

оккупация водоснабжение новости Крыма
Сейчас вы просматриваете новость «В Крыму вместо воды с кранов течет аммиак - подробности катастрофы». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Отец Зеленского резко отреагировал на закрытие 112, ZiK и NewsOneОтец Зеленского резко отреагировал на закрытие 112, ZiK и NewsOne Политолог спрогнозировал, кто может стать следующим президентом УкраиныПолитолог спрогнозировал, кто может стать следующим президентом Украины В Сеть слили данные о журналистах ZIK, NewsOne и 112 УкраинаВ Сеть слили данные о журналистах ZIK, NewsOne и 112 Украина Стало известно, что говорят в Украине об отключении телеканалов 112, NewsOne и ZIKСтало известно, что говорят в Украине об отключении телеканалов 112, NewsOne и ZIK Санкции против каналов соратника Медведчука: стали известны неожиданные детали решения СНБОСанкции против каналов соратника Медведчука: стали известны неожиданные детали решения СНБО
Следующий материал

Последние новости

19:45
Гороскоп на 6 февраля для всех: мощный "телохранитель" и запретные знаки
19:42
Вдова Кобзона объяснила эпатажное название семейной торговой марки
19:37
В Крыму вместо воды с кранов течет аммиак - подробности катастрофы
19:37
Скандал с дипломатами: Германия перешла к угрозам в адрес России Видео
19:35
Мрачный хоррор в милой обертке – представлен новый трейлер Little Nightmares II Видео
Реклама
19:35
Зеленский назвал Порошенко "ярым борцов с пропагандой РФ" и выдвинул ему резкое обвинение Видео
19:03
Филе семги и голубцы: чем кормят нардепов и какие цены на блюда Видео
18:57
Названо число украинцев, которые заболели COVID-19 повторно Видео
18:54
Павел Дуров объяснил, почему крупные корпорации не поспевают за Telegram
18:50
Врачи рассказали, от какой болезни печени может защитить кофе Видео
18:48
Психолог назвала четыре секрета успешного свидания
18:45
День Оксаны и Ксении – поздравления с днем ангела и чудные открытки
18:32
У Зеленского предупредили Брюссель об опасных планах Путина по Евросоюзу Видео
18:26
"Благие намерения и шкурные интересы": Зеленский высказался о запрете телеканалов Видео
18:03
Минздрав получил разрешение на экстренную вакцинацию – Степанов Видео
17:57
Опубликован свежий рейтинг самых мощных и выгодных смартфонов на Android
17:35
Степанов объявил о смягчении карантина в Украине и сделал заявление о работе транспорта Видео
17:33
У Зеленского раскрыли, сколько доз вакцины от COVID-19 точно получит Украина Видео
17:27
Новый суд над Навальным перенесли: названа дата
17:12
Сергей Бабкин показал фото перед операцией из больницы в Австрии
Реклама
17:10
Данилов предложил сотрудникам заблокированных каналов уезжать в Москву Видео
16:46
Санкции против Никарагуа из-за Крыма: Киев ответил на резкое высказывание России
16:45
Госэкоинспекция попала в ТОП-3 негативных для бизнеса регуляторных органов
16:31
Карантин в Украине до 30 апреля: в Раде раскрыли новые планы властей Видео
16:30
Авторы хитового проекта Dying Light представили план поддержки игры на февраль Видео
16:26
Российский МИД выслал из РФ европейцев-дипломатов из-за Навального Видео
16:06
Блокирование трех каналов: Данилов высказался насчет отмены санкций Видео
16:05
У репера Noize MC отменили концерт из-за его поддержки Навального
15:36
В Энергодаре произошло второе за неделю аварийное отключение ТЭС Видео
15:35
Отстраненный Зеленским Тупицкий работает удаленно и получает полную зарплату – КСУ Видео
15:35
Состоялся релиз крупного обновления Android TV: что изменилось
15:33
"Агрессор будит сильные эмоции": Захарова и Цимбалюк пофантазировали из-за секс-игрушки
15:11
Телеведущая раскрыла три способа ухаживать за лицом во время поездок
15:07
Морозы до -22 и метели: в Украину идет снежное светопреставление Видео
15:04
Замена бумажных трудовых книжек электронными - детали нового закона Видео
14:35
Композитор Silent Hill намекает на возвращение культовой серии Видео
14:30
Тарифные бунты: протестующие перекрыли трассы и выдвинули новые требования Видео
14:26
Maruv показала откровенные фото в стиле моделей Playboy
13:40
Blizzard раскрыла расписание BlizzConline 2021: когда смотреть и что ждать Видео
13:40
"Угрожали дать в морду": соратник Кивы рассказал о драке в Раде Видео
Реклама
13:37
Актер из Бумера умер при таинственных обстоятельствах
13:30
Укрзализныця оправдалась за "российский" Крым
13:21
Актриса из Звездных войн умерла от редкой формы рака
12:53
Bloomberg высчитал, когда мир вернется к нормальной жизни после пандемии Видео
12:46
Из Рады предложили выгнать журналистов закрытых каналов, произошла потасовка Видео
12:44
В Сети появилось множество новой информации о горячо ожидаемой GTA VI Видео
12:43
Цены на газ и коммунальные тарифы будут расти - прогноз Кабмина Видео
12:39
Жениха Дженнифер Лопес заподозрили в измене с дивой реалити шоу
12:33
ФОПы устроили протест у офиса мамы главы комитета Рады и выдвинули громкое обвинение Видео
12:11
Степанов назвал основную выгоду от локдауна
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять