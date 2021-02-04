Жители бьют тревогу: в Ялте питьевая вода потоком уходит в море

В водохранилищах естественного стока в оккупированном Россией Крыму накопилось в 2,4 раза меньше ресурса, чем было год назад. С августа воду подают по графику.
В аннексированном Россией Крыму из-за сломанных водозаборов дефицитная вода уходит в море. Соответствующее видео выложила в Twitter пользователь с ником RoksolanaToday&КрымUA. Это происходит на фоне длительных засух и постоянного недостатка питьевой воды на полуострове.
"Ялта следит за утекающей водичкой. Вот столько воды в Уч-Коше (ущелье, где находится так называемый Первый водозабор. – Ред.). Водозабор работает, но..." – говорится в комментарии под видео.
На записи слышно, как местный житель жалуется на неисправные водозаборы.
Известно, что в водохранилищах естественного стока в оккупированном Россией Крыму накопилось в 2,4 раза меньше ресурса, чем было год назад. И это с учетом того, что они начали немного заполняться в январе за счет прошедших осадков и таяния снега.
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Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу февраля составил 36,052 млн куб.м, что на 48,875 млн куб. м меньше, чем год назад, сообщило Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Из-за дефицита воды в августе 2020-го ее начали подавать по графику (по часам) в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости.
В середине декабря на такой же режим перешла Ялта с окрестными поселками. В Алуште и Белогорске снижают давление в трубах по ночам, Евпатория осталась без горячего водоснабжения, а власти Севастополя из-за дефицита объявили режим повышенной готовности.
Засуха в Крыму
- Еще осенью жителям Крыма стали подавать воду по графику с целью экономии водного ресурса.
- В октябре у президента Владимира Зеленского заявили, что по данным Офиса главы государства на осень, воды для нужд населения на полуострове достаточно.
- В начале декабря "экс-прокурор Крыма" Наталья Поклонская рассказала, что на полуострове из кранов течет "вонючая и ржавая вода".