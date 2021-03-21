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Водную проблему Крыма решить нельзя – бывший вице-премьер АР

21 марта 2021, 09:22

Россияне будут вынуждены организованно покинуть полуостров в течение двух недель после восстановления территориальной целостности Украины, убежден Сенченко.

Крым вода
Водную проблему Крыма решить нельзя, заявил бывший вице-премьер АР / УНИАН

Любые попытки России осудить Украину за водную блокаду Крыма обречены на провал. Обеспечение полуострова пресной водой без возобновления работы Северо-Крымского канала – неразрешимая задача для РФ, поскольку требует вложения колоссальных средств, заявил бывший вице-премьер АР Крым Андрей Сенченко.

"Сколько бы они ни обращались в какие-либо инстанции, решением вопроса будет только полный уход оккупантов из Крыма и фактическое возвращение украинской территории, восстановление суверенитета и сразу же восстановление полноценного водоснабжения, энергоснабжения и так далее", - рассказал Сенченко в интервью изданию Obozrevatel.

Он подчеркнул, что водную проблему Крыма решить невозможно. Для этого надо перестать финансировать российскую армию и начинать все деньги вкладывать в Крым.

"Россияне, незаконно поселившиеся в Крыму, являются колонизаторами. Они будут вынуждены организованно покинуть полуостров в течение двух недель после восстановления территориальной целостности Украины", - отметил Сенченко.

По его словам, все рассказы про опреснение морской воды – это "чушь собачья".

"В таких масштабах опреснять воду в Крыму невозможно. Для этого нет источников энергии, нет возможности безопасно сбрасывать отходы от опреснения и отсутствуют сети для раздачи этой воды потребителям", - добавил экс-вице-премьер АР Крым.

Крымский вопрос – о чем сообщалось ранее:

  • 26 февраля президент США Джо Байден заявил, что официальный Вашингтон никогда не признает оккупированный Крым территорией России. Штаты продолжают работать над тем, чтобы привлечь РФ к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в отношении Киева
  • 26 февраля президент Владимир Зеленский поблагодарил лидера США Джо Байдена за поддержку Украины и непризнание российской аннексии Крыма. Он заверил, что украинцы высоко ценят поддержку американского государства.
  • 1 марта пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не осуществляла аннексию Крыма, полуостров на законных основаниях воссоединился с РФ.
  • 11 марта Совет национальной безопасности и обороны утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, документ будет находиться в общем доступе, также его переведут на английский язык и отправят союзникам Украины.
  • 15 марта самопровозглашенные "власти" аннексированного Крыма обвинили Украину в водной блокаде полуострова и намерены в судебном порядке взыскать с Киева от 10 до 20 триллионов рублей. Это приблизительно 136-270 миллиардов долларов США.

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