Водную проблему Крыма решить нельзя – бывший вице-премьер АР

Водную проблему Крыма решить нельзя, заявил бывший вице-премьер АР / УНИАН

Любые попытки России осудить Украину за водную блокаду Крыма обречены на провал. Обеспечение полуострова пресной водой без возобновления работы Северо-Крымского канала – неразрешимая задача для РФ, поскольку требует вложения колоссальных средств, заявил бывший вице-премьер АР Крым Андрей Сенченко.

"Сколько бы они ни обращались в какие-либо инстанции, решением вопроса будет только полный уход оккупантов из Крыма и фактическое возвращение украинской территории, восстановление суверенитета и сразу же восстановление полноценного водоснабжения, энергоснабжения и так далее", - рассказал Сенченко в интервью изданию Obozrevatel.

Он подчеркнул, что водную проблему Крыма решить невозможно. Для этого надо перестать финансировать российскую армию и начинать все деньги вкладывать в Крым.

"Россияне, незаконно поселившиеся в Крыму, являются колонизаторами. Они будут вынуждены организованно покинуть полуостров в течение двух недель после восстановления территориальной целостности Украины", - отметил Сенченко.

По его словам, все рассказы про опреснение морской воды – это "чушь собачья".

"В таких масштабах опреснять воду в Крыму невозможно. Для этого нет источников энергии, нет возможности безопасно сбрасывать отходы от опреснения и отсутствуют сети для раздачи этой воды потребителям", - добавил экс-вице-премьер АР Крым.

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