В Крыму грозятся получить от Украины до 270$ млрд за "водную блокаду"

Оккупационные администрации Крыма намерены "отсудить" у Украины около 10-20 триллионов рублей.
Самопровозглашенные "власти" аннексированного Крыма обвинили Украину в водной блокаде полуострова и намерены в судебном порядке взыскать с Киева от 10 до 20 триллионов рублей. Это приблизительно 136-270 миллиардов долларов США. С заявлением о намерениях российских представителей на оккупированном полуострове выступил "зампредседателя Госсовета" Ефим Фикс, сообщает ТАСС.
По его словам, ряд мероприятий, направленных на подготовку иска в отношении Украины, будут подготовлены на следующей неделе. Сумма в 10-20 триллионов рублей, указанная представителем оккупационной администрации, это "ущерб" от прекращения водоснабжения оккупированного Крыма.
"Буквально на следующей неделе будем проводить мероприятия, связанные с подготовкой иска по водной блокаде, которую осуществляла Украина. Сейчас считаем ущерб - это где-то, на наш взгляд, между 10-20 трлн рублей, должны выйти на эту цифру", - подчеркнул Фикс.Читайте такжеВ Крыму жалуются на Украину и угрожают Киеву международными судами
Добавим, согласно действующему курсу валют, 10-20 триллионов рублей – это порядка 136-270 миллиардов долларов США. Доходный бюджет Украины в 2021 году должен составить 37 миллиардов долларов.
Проблемы с водой в Крыму
- На захваченном россиянами полуострове в последние годы возникла проблема маловодья. Запасы водного ресурса в Крыму существенно сократились, а местные жители вынуждены получать воду по графику.
- Украина после оккупации Крыма прекратила поставлять воду на полуостров. В Киеве утверждают, что в автономной республике достаточно воды для местного населения. Водного ресурса не хватает для нужд России. Украинское государство готово возобновить подачу воды в Крым только в том случае, если там зафиксируют гуманитарную катастрофу.
- Представитель "властей Крыма" Владимир Константинов заявлял, что даже если Украина примет решение о возобновлении поставок воды, инфраструктура полуострова к этому технически не готова.
- Представитель президента в АР Крым Антон Кориневич 17 февраля заявил, что украинские власти рассматривают возможность строительства дамбы на Северо-Крымском канале. Киев ставит задачу полностью исключить возможность подачи воды на аннексированный полуостров.
- 28 февраля сообщалось, что в Крыму достигли "мертвого объема" два водохранилища – Симферопольское и Загорское.