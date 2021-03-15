В Крыму грозятся получить от Украины до 270$ млрд за "водную блокаду"

В Крыму утверждают, что водная блокада привела к серьезным последствиям / УНИАН

Самопровозглашенные "власти" аннексированного Крыма обвинили Украину в водной блокаде полуострова и намерены в судебном порядке взыскать с Киева от 10 до 20 триллионов рублей. Это приблизительно 136-270 миллиардов долларов США. С заявлением о намерениях российских представителей на оккупированном полуострове выступил "зампредседателя Госсовета" Ефим Фикс, сообщает ТАСС.

По его словам, ряд мероприятий, направленных на подготовку иска в отношении Украины, будут подготовлены на следующей неделе. Сумма в 10-20 триллионов рублей, указанная представителем оккупационной администрации, это "ущерб" от прекращения водоснабжения оккупированного Крыма.

"Буквально на следующей неделе будем проводить мероприятия, связанные с подготовкой иска по водной блокаде, которую осуществляла Украина. Сейчас считаем ущерб - это где-то, на наш взгляд, между 10-20 трлн рублей, должны выйти на эту цифру", - подчеркнул Фикс.Читайте такжеВ Крыму жалуются на Украину и угрожают Киеву международными судами

Добавим, согласно действующему курсу валют, 10-20 триллионов рублей – это порядка 136-270 миллиардов долларов США. Доходный бюджет Украины в 2021 году должен составить 37 миллиардов долларов.

Проблемы с водой в Крыму