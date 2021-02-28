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В Крыму заканчивается вода: объявлено о "мертвом объеме" двух водохранилищ

28 февраля 2021, 13:48

Балановское водохранилище также оказалось на грани высыхания.

Симферопольское водохранилище
В Симферопольском водохранилище закончились запасы воды / Скриншот Крым.Реалии

В оккупированном Россией Крыму заявили об истощении Симферопольского и Загорского водохранилищ. Дожди и снега не помогли им заполниться водой. На грани высыхания оказалось и Балановское водохранилище, сообщили 28 февраля в так называемом "министерстве ЖКХ" полуострова.

По данным на 26 февраля, воды в Симферопольском и Загорском водохранилищах уже нет. Близко к "мертвому объему" оказалось и Балановское водохранилище.

Согласно сведениям, на 1 февраля вода заканчивалась в Балановском, Тайганском и Партизанском водохранилищах. Уже на тот момент эту отметку прошли Симфропольское и Загорское водохранилища.Читать также

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