В Крыму заканчивается вода: объявлено о "мертвом объеме" двух водохранилищ

Балановское водохранилище также оказалось на грани высыхания.
В оккупированном Россией Крыму заявили об истощении Симферопольского и Загорского водохранилищ. Дожди и снега не помогли им заполниться водой. На грани высыхания оказалось и Балановское водохранилище, сообщили 28 февраля в так называемом "министерстве ЖКХ" полуострова.
По данным на 26 февраля, воды в Симферопольском и Загорском водохранилищах уже нет. Близко к "мертвому объему" оказалось и Балановское водохранилище.
Согласно сведениям, на 1 февраля вода заканчивалась в Балановском, Тайганском и Партизанском водохранилищах. Уже на тот момент эту отметку прошли Симфропольское и Загорское водохранилища.Читать также
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Проблемы с водой в Крыму
- За годы оккупации полуострова Россией в Крыму возникла проблема маловодья. На полуострове существенно сократились запасы водного ресурса, вследствие чего местные жители вынуждены получать воду по графику.
- Украина готова подавать воду в Крым при условии, если на полуострове произойдет гуманитарная катастрофа. Официальный Киев придерживается точки зрения, согласно которой водного ресурса для местного населения на полуострове достаточно, тогда как воды не хватает России для своих нужд.
- Представитель самопровозглашенных "властей Крыма" Владимир Константинов заявлял, что Крымский полуостров даже теоретически не может получать воду с территории Украины, так как крымская инфраструктура к этому технически не готова.
- Представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич 17 февраля сказал, что Киев намерен построить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы исключить возможность подачи воды на аннексированный полуостров.
Автор: Андрей Ганжа