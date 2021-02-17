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У Зеленского рассказали, как Киев оставит Россию без воды в Крыму

17 февраля 2021, 17:43
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Киев не собирается подавать воду в Крым до тех пор, пока полуостров захвачен Россией, сказал Антон Кориневич.

Северо-Крымский канал
У Зеленского заявили, что Украина построит дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы вода не попадала в оккупированный Крым / УНИАН

Власти планируют построить на расположенном на юге Северо-Крымском канале дамбу, при помощи которой Украина сможет исключить подачу воды на аннексированный Россией Крым. Киев по-прежнему не намерен подавать воду на захваченный россиянами полуостров, заявил представитель президента Украины в автономной республике Антон Кориневич на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам чиновника, украинские власти не планируют обеспечивать водным ресурсом полуостров Крым до тех пор, пока оттуда не будут выведены российские войска. Чтобы вода не попала на захваченную РФ территорию, планируется построить дамбу, при помощи которой такая вероятность будет исключена.Читайте такжеУченые "обломали" планы Путина по обеспечению Крыма пресной водой

"Обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности потребность достройки дамбы на 107 километре канала, которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды на временно оккупированного Крым, а с другой - позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонщины", - подчеркнул Кориневич, подводя итоги встречи с управлением Северо-Крымского канала.

Проблемы с водой в Крыму

новости России новости Украины новости Крыма Антон Кориневич
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