У Зеленского рассказали, как Киев оставит Россию без воды в Крыму

Киев не собирается подавать воду в Крым до тех пор, пока полуостров захвачен Россией, сказал Антон Кориневич.
Власти планируют построить на расположенном на юге Северо-Крымском канале дамбу, при помощи которой Украина сможет исключить подачу воды на аннексированный Россией Крым. Киев по-прежнему не намерен подавать воду на захваченный россиянами полуостров, заявил представитель президента Украины в автономной республике Антон Кориневич на своей странице в социальной сети Facebook.
По словам чиновника, украинские власти не планируют обеспечивать водным ресурсом полуостров Крым до тех пор, пока оттуда не будут выведены российские войска. Чтобы вода не попала на захваченную РФ территорию, планируется построить дамбу, при помощи которой такая вероятность будет исключена.Читайте такжеУченые "обломали" планы Путина по обеспечению Крыма пресной водой
"Обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности потребность достройки дамбы на 107 километре канала, которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды на временно оккупированного Крым, а с другой - позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонщины", - подчеркнул Кориневич, подводя итоги встречи с управлением Северо-Крымского канала.
Проблемы с водой в Крыму
- В аннексированном Крыму в последние годы присутствует проблема маловодья. Вследствие этого на крымском полуострове значительно сократились запасы воды. Местное население вынуждено получать воду по специально установленному графику.
- Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников в декабре заявлял, что Украина готова согласиться подавать воду в оккупированный Крым. Это произойдет в том случае, если на полуострове случится гуманитарная катастрофа. Украинские власти подчеркивали, что воды для местного населения в Крыму достаточно, тогда как водного ресурса недостаточно для потребностей РФ на полуострове.
- "Глава госсовета Крыма" Владимир Константинов 23 декабря заявлял, что даже если Украина пойдет на уступки, то Крым не сможет получать воду от Киева, так как инфраструктура полуострова не подготовлена для таких целей.
- 4 января стало известно, что в Крыму стремительно сократились запасы пресной воды – на 61,67 миллионов кубометров по сравнению с прошлым годом.
- 9 февраля "глава" Алушты Галина Огнева заявила, что в период с 17 по 19 февраля в городе Алушта в тестовом режиме будут подавать воду по графику. Уже с 25 февраля такие мероприятия планируют запустить на постоянной основе.