"Не выливайте тазики": еще один город Крыма переходит на подачу воды по графику

Уже через 10 дней в городе стартует тестирование подачи воды по графику, а полностью перейти на воду по часам "власти" намерены уже с 25 февраля.
В аннексированном Россией Крыму продолжает ухудшиться ситуация с подачей питьевой воды - города Алушта также переходит на водоснабжение по графику. На сегодняшний день объем Изобильненского водохранилища (находится возле Алушты) составляет всего 2,8 млн куб.м, тогда как полный объем 12,7 млн куб.м.
"Уважаемые алуштинцы, прошу вас экономить воду! Набирать емкости, а потом их сливать – это не экономия! После ввода графика, если не будет экономии, придется сокращать время подачи воды!", – написала "глава" города Галина Огнева в Facebook.
Сообщается, что 17-19 февраля будут тестировать подачу воды по графику, а полностью перейти на воду по часам планируют с 25 февраля. Подача воды будет происходить с 05:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00.
Суточный приток и расход воды в среднем составляет 20 тысяч кубометров – запас воды не растет. Часть берется из источника Джур-Джур.
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До аннексии Крыма Украина обеспечивала почти 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после оккупации подача воды по каналу была прекращена.
Засуха в Крыму - о чем ранее писал Главред:
- Еще осенью жителям Крыма стали подавать воду по графику с целью экономии водного ресурса.
- В октябре у президента Владимира Зеленского заявили, что по данным Офиса главы государства на осень, воды для нужд населения на полуострове достаточно.
- В начале декабря "экс-прокурор Крыма" Наталья Поклонская рассказала, что на полуострове из кранов течет "вонючая и ржавая вода".