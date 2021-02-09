Россияне напланировали десятки мероприятий по снабжению оккупированного Крыма водой

В РФ продолжают решать проблему с водой в Крыму / pixabay

Россия собралась провести более 60 мероприятий, направленных на обеспечение пресной водой аннексированного Крыма, где наблюдается вододефицит.

"Важнейшим направлением работы по Крыму является обеспечение качественным водоснабжением – то, что мы утвердили в отдельную программу. Всего по этой программе у нас запланировано порядка 65 мероприятий, которые подразумевают добычу воды, очистку ее, доставку до всех населенных пунктов с учетом перспективы развития Крыма", - заявил вице-премьера России Марат Хуснуллина, передают Крым. Реалии.

О каких именно мерах идет речь, он не конкретизировал.

Читайте такжеВ Крыму вместо воды с кранов течет аммиак - подробности катастрофы

Отметим, накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал вопрос по поводу поставок воды в захваченный Россией Крым.

Глава МИД Украины связал восстановление подачи днепровской воды на полуостров с вопросом его деоккупации. Он уточнил, что позиция Украины по этому вопросу однозначаня и жесткая.

Засуха в Крыму - о чем ранее писал Главред: