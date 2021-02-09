Россияне напланировали десятки мероприятий по снабжению оккупированного Крыма водой

В России продолжают решать проблему с водой в оккупированном Крыму.
Россия собралась провести более 60 мероприятий, направленных на обеспечение пресной водой аннексированного Крыма, где наблюдается вододефицит.
"Важнейшим направлением работы по Крыму является обеспечение качественным водоснабжением – то, что мы утвердили в отдельную программу. Всего по этой программе у нас запланировано порядка 65 мероприятий, которые подразумевают добычу воды, очистку ее, доставку до всех населенных пунктов с учетом перспективы развития Крыма", - заявил вице-премьера России Марат Хуснуллина, передают Крым. Реалии.
О каких именно мерах идет речь, он не конкретизировал.
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Отметим, накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал вопрос по поводу поставок воды в захваченный Россией Крым.
Глава МИД Украины связал восстановление подачи днепровской воды на полуостров с вопросом его деоккупации. Он уточнил, что позиция Украины по этому вопросу однозначаня и жесткая.
Засуха в Крыму - о чем ранее писал Главред:
- Еще осенью жителям Крыма стали подавать воду по графику с целью экономии водного ресурса.
- В октябре у президента Владимира Зеленского заявили, что по данным Офиса главы государства на осень, воды для нужд населения на полуострове достаточно.
- В начале декабря "экс-прокурор Крыма" Наталья Поклонская рассказала, что на полуострове из кранов течет "вонючая и ржавая вода".