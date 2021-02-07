Вода для захваченного Крыма: Кулеба рассказал о жесткой позиции Киева

В МИД оценили вероятность восстановления подачи днепровской воды в Крым.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал вопрос по поводу поставок воды в захваченный Россией Крым.
В интервью Радио Свобода глава МИД Украины связал восстановление подачи днепровской воды на полуостров с вопросом его деоккупации.
Он уточнил, что позиция Украины по этому вопросу однозначаня и жесткая.
"Абсолютно! Абсолютно жесткие (позиции Украины, - ред.). Будет деоккупация - будет вода ", - добавил Кулеба.
Ранее сообщалось о том, что стоимость проекта по опреснению морской воды в оккупированной Россией Ялте составляет 3,3 млрд рублей (39 млн долл).
Оккупанты заявили о том, что его реализация планируется в 2021-2023 годах.
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Засуха в Крыму - о чем ранее писал Главред:
- Еще осенью жителям Крыма стали подавать воду по графику с целью экономии водного ресурса.
- В октябре у президента Владимира Зеленского заявили, что по данным Офиса главы государства на осень, воды для нужд населения на полуострове достаточно.
- В начале декабря "экс-прокурор Крыма" Наталья Поклонская рассказала, что на полуострове из кранов течет "вонючая и ржавая вода".
Автор: Алексей Тычина