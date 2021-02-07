Вода для захваченного Крыма: Кулеба рассказал о жесткой позиции Киева

Украина прекратила поставку воды по Северо-Крымскому каналу / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал вопрос по поводу поставок воды в захваченный Россией Крым.

В интервью Радио Свобода глава МИД Украины связал восстановление подачи днепровской воды на полуостров с вопросом его деоккупации.

Он уточнил, что позиция Украины по этому вопросу однозначаня и жесткая.

"Абсолютно! Абсолютно жесткие (позиции Украины, - ред.). Будет деоккупация - будет вода ", - добавил Кулеба.

Ранее сообщалось о том, что стоимость проекта по опреснению морской воды в оккупированной Россией Ялте составляет 3,3 млрд рублей (39 млн долл).

Оккупанты заявили о том, что его реализация планируется в 2021-2023 годах.

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