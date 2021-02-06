Оккупанты Крыма назвали стоимость опреснения воды и сроки

Проект включает в себя строительство сооружения, которое будет опреснять морскую воду. Предполагается, что его производительность составит 20 тысяч кубометров в сутки.
Стоимость проекта по опреснению морской воды в оккупированной Россией Ялте составляет 3,3 млрд рубле (39 млн долл), сообщили ТАСС в так называемом Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма. Там уточнили, что его реализация планируется в 2021-2023 годах.
"Сейчас разработан инвестиционный проект по объекту на сумму 3,3 млрд рублей. Срок реализации проекта – 2021-2023 годы", – сказано в сообщении.
Проект включает в себя строительство сооружения, которое будет опреснять морскую воду. Предполагается, что его производительность составит 20 тысяч кубометров в сутки.
Засуха в Крыму - о чем ранее писал Главред:
- Еще осенью жителям Крыма стали подавать воду по графику с целью экономии водного ресурса.
- В октябре у президента Владимира Зеленского заявили, что по данным Офиса главы государства на осень, воды для нужд населения на полуострове достаточно.
- В начале декабря "экс-прокурор Крыма" Наталья Поклонская рассказала, что на полуострове из кранов течет "вонючая и ржавая вода".
Автор: Екатерина Трохимчук