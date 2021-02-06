Оккупанты Крыма назвали стоимость опреснения воды и сроки

Оккупанты назвали цену опреснения воды в Крыму и сроки

Стоимость проекта по опреснению морской воды в оккупированной Россией Ялте составляет 3,3 млрд рубле (39 млн долл), сообщили ТАСС в так называемом Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма. Там уточнили, что его реализация планируется в 2021-2023 годах.

"Сейчас разработан инвестиционный проект по объекту на сумму 3,3 млрд рублей. Срок реализации проекта – 2021-2023 годы", – сказано в сообщении.

Проект включает в себя строительство сооружения, которое будет опреснять морскую воду. Предполагается, что его производительность составит 20 тысяч кубометров в сутки.

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