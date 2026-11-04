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Демократы забирают Конгресс: Белый дом советует "пристегнуть ремни"

Анна Ярославская
4 ноября 2026, 06:56обновлено 4 ноября, 07:28
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Президент США готов работать с новым большинством, однако его окружение обещает избирателям разочарование после падения цен на топливо.
Дональд Трамп
Трамп признает итоги выборов - демократы забирают Конгресс США / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Главное:

  • Трамп пообещал признать итоги промежуточных выборов
  • Демократы, предварительно, получают контроль над обеими палатами Конгресса
  • Президент объяснил поражение своим отсутствием в бюллетене
  • В Белом доме пообещали избирателям "раскаяние покупателя"

Президент США Дональд Трамп пообещал признать итоги промежуточных выборов в Конгресс и сотрудничать с Демократической партией. По ппрогнозам ведущих американских СМИ, демократы получают контроль над обеими палатами.

Свою позицию глава Белого дома озвучил в интервью во время подсчета голосов, сообщает The New York Times.

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Разговор с журналистами издания состоялся незадолго до 22:30 по вашингтонскому времени. К тому моменту первые проекции уже фиксировали потерю республиканцами нижней палаты. Еще до голосования Трамп ставил свою позицию в зависимость от того, будут ли выборы "честными".

"Я абсолютно точно готов признать эти результаты… Мы будем работать с демократами, и мы, знаете ли, будем с нетерпением ждать начала сотрудничества с ними", - заявил американский лидер.

Одновременно в соцсети Truth Social президент назвал собственную причину неудачи своей партии. Он убежден, что республиканские избиратели не пришли на участки, потому что его самого не было в списках.

"Меня не было в избирательном бюллетене, и если бы было, мы бы победили с огромным отрывом!" - написал Трамп.

Скриншот truthsocial.com/@realDonaldTrump
Скриншот truthsocial.com/@realDonaldTrump

Демократы получают обе палаты

Промежуточные выборы в США прошли 3 ноября. По прогнозу Decision Desk телеканала CNN, демократы возьмут Палату представителей и на два года поставят Трампа перед жесткой оппозицией в Капитолии. Следующим спикером нижней палаты должен стать лидер демократов Хаким Джеффрис. Он станет первым темнокожим политиком на этом посту.

Позднее NBC News спрогнозировала и победу демократов в Сенате, что даст партии полный контроль над Конгрессом с января. Среди самых громких результатов - победа демократа Джеймса Таларико над республиканцем Кеном Пакстоном в Техасе. Еще одно кресло в Сенате, в Северной Каролине, демократам принес Рой Купер. Подсчет голосов продолжается.

По данным Associated Press (AP Elections), на данный момент демократы получают 50 мест в Сенате, республиканцы - 38.

В Палате представителей у демократов 152 места, у республиканцев - 95.

Демократы лидируют/побеждают в 21 штате, республиканцы - в 11.

Выборы в США - предварительные результаты
Выборы в США - предварительные результаты / AP Elections
Выборы в США - предварительные результаты
Выборы в США - предварительные результаты / AP Elections

В Белом доме пообещали избирателям "раскаяние покупателя"

Тон администрации заметно жестче примирительных слов президента. Анонимный чиновник Белого дома направил комментарий корреспонденту Bloomberg Джеффу Мейсону, который опубликовал его в соцсети X.

"Настроение в Белом доме - воинственное", - так чиновник описал атмосферу в администрации.

По его словам, итоги голосования подтвердили давний тезис: сторонники Трампа приходят на участки, только когда его имя есть в бюллетене. Собеседник журналиста также упрекнул республиканских кандидатов. По его мнению, президент агитировал за многих из них эффективнее, чем они сами.

Стоимость топлива стала одной из главных тем кампании после начала войны США против Тегерана. Весной галлон впервые с 2022 года подорожал выше $4. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт тогда обещала, что после завершения операции горючее резко подешевеет.

"Каждый, кто сегодня проголосовал за демократов, почувствует серьезный приступ раскаяния покупателя, когда цены на бензин быстро упадут, как только конфликт с Ираном будет урегулирован, но они все еще будут сидеть со списком леволиберальных экстремистов-демократов", - утверждает чиновник.

Напоследок он дал понять, что поражение не заставит администрацию сменить курс.

"Независимо от того, как сегодня все сложится, решимость президента Трампа остановить радикальных левых только усилится. Пристегните ремни", - предупредил представитель Белого дома.

Скриншот x.com/jeffmason1
Скриншот x.com/jeffmason1

Как выборы в Конгресс могут изменить политику Трампа

Экс-министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко в интервью Главреду заявил, что "у нового Конгресса будут весомые рычаги влияния на Трампа, потому что, если он хочет воевать, например, в Иране, для этого ему нужны средства".

"Если Конгресс не выделит Трампу денег на это, то все его планы окажутся тщетными. Для очередных внешнеполитических авантюр Трампу также понадобятся деньги. Если ему их не будут давать, он не сможет эти авантюры реализовывать", - пояснил он.

Огрызко добавил, что после выборов в США действительно многое изменится, в том числе и для Украины.

"Хотя стоит подчеркнуть, что последствия выборов мы ощутим не 4 ноября, а 3-4 января, когда состоится первое заседание нового Конгресса и нового Сената. Но уже с 4 ноября Трамп будет вынужден учитывать изменение политической ситуации. Ведь если без тормозов лететь дальше по его нынешнему курсу, для Трампа всё это плохо закончится", - отметил он.

Выборы в США 2026, выборы в Конгресс США
Выборы в США 2026 / Инфографика: Главред

Выборы в Конгресс США могут стать для Трампа началом конца: мнение эксперта

Социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что после вероятной победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс США республиканцы не поддержат попытки президента оспорить результаты, а часть из них может присоединиться к импичменту, чтобы избавиться от "камня на шее" перед президентскими выборами.

"Трамп никогда не признаёт поражений, пытается их оспаривать и уверяет в том, что победил. Вряд ли сейчас будет по-другому. Он не признает результаты проигранных выборов, возможно, будет организовывать массовые силовые протесты своей секты и инициирует незаконные решения, направленные на отмену результатов выборов в некоторых штатах (...) Однако республиканцы сейчас не мотивированы поддерживать Трампа в его противозаконных действиях", - считает Эйдман.

Социолог уверен, что республиканцы заинтересованы поскорее от него избавиться, чтобы он перестал дискредитировать партию.

"По результатам промежуточных выборов станет понятно, что ни один кандидат в президенты от республиканцев, тесно связанный с Трампом, не имеет шансов победить. А именно такого "наследника" будет продвигать президент. Поэтому многие конгрессмены-республиканцы будут заинтересованы присоединиться к импичменту Трампу, который наверняка инициируют демократы, чтобы быстрее скинуть этот груз с шеи своей партии. А поводом могут стать в том числе незаконные попытки помешать признанию результатов выборов. Таким образом, импичмент Трампа может стать реальностью уже в будущем году. Хорошо бы ещё, чтобы одновременно импичмент прилетел и Вэнсу, но это будет сложнее. Он может вовремя предать своего хозяина", - добавил Эйдман.

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О персоне: Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) - российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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