Кравчук предрек судьбу нового мирного плана по Донбассу

Первый президент Украины считает, что нормандской встречи не будет до согласования нового плана по Донбассу.
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что нормандская встреча на высшем уровне может не пройти в апреле по ряду важных причин.
По его словам, о дате нормандской встречи по Донбассу не стоит говорить, пока не будет согласован новый план по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.
"К сожалению, сейчас я уже не могу так сказать, потому что жизнь меняется и процессы постоянно уточняются, анализ становится более глубоким и факты - более очевидными. Главное, действия стают более открытыми. Поэтому сказать, что встреча будет в апреле... я не знаю", - отметил Кравчук, передает Украина 24.
По мнению Кравчука, встречи не будет, пока политические советники не договорятся о совместном плане на основе предложенных Германией и Франции кластеров для реализации минских соглашений.
"Пока не будет согласован этот вопрос на уровне политических советников, пока они не договорятся о совместном плане, предложенном Францией, Германией и Украиной, а пока Россия молчит… то говорить о встрече на высшем уровне - нет такой возможности. Тем более нельзя говорить о дате встречи", - добавил Кравчук.
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Мирный план по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Офиса президента Андрей Ермак 5 марта заявил, что Россия должна согласиться с мирным планом по Донбассу в том случае, если россияне настроены на урегулирование конфликта. Украина соблюдает перемирие в зоне вооруженной конфронтации, однако ВСУ дадут отпор противнику в случае провокаций.
- Советник главы ОП Алексей Арестович утверждал, что Германия и Франция представят мирный план по Донбассу до конца марта. Не исключен сценарий, при котором РФ откажется от мирного механизма и перейдет к эскалации конфликта.
- Председатель делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук говорил, что Россия уже ознакомлена с мирным планом по Донбассу. При этом в Москве предпочитают не комментировать эту информацию.