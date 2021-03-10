УкрРус
  1. Главная
  3. Политика

Арестович сделал заявление о сценариях по Донбассу

10 марта 2021, 15:34
Прослушать новость
Остановить

В ближайшие 2-3 недели Германия и Франция представят свой план по конфликту на Донбассе, сказал Алексей Арестович.

Арестович
Украина готовится в том числе и к эскалации боевых действий на Донбассе / УНИАН

На Россию оказывается давление со стороны США, Евросоюза и Украины. У Москвы есть три варианта развития событий. В частности, сценарии могут предполагать согласие с планом Парижа и Берлина по Донбассу, обострение российско-украинского конфликта на востоке Украины и сохранение ситуации, при которой РФ будет пугать наступлением, но продолжит переговоры в рамках Нормандского формата и Минского процесса, заявил на своей странице в социальной сети Facebook советник делегации Киева в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович.

По его словам, у Кремля будет вариант согласиться с планом Франции и Германии по урегулированию конфликта на Донбассе. Детали документа должны появиться до конца марта.

"Кремль принимает инициативу Франции и Германии по реализации кластеров мирного процесса (относительно новая инициатива, предложенная в рамках нормандского формата, подробности которой пока не разглашаются, должна быть официально предложена сторонам до конца марта)", - сказал Арестович.Читайте такжеУкраина готовится отбить Донбасс, шансы ее как никогда высоки

Также он полагает, что существует и второй вариант развития событий, при котором РФ откажется от такого плана и спровоцирует эскалацию российско-украинского конфликта на востоке Украины.

В третьем случае Москва сохранит милитаристскую риторику, однако продолжит переговоры в рамках существующих договоренностей.

Спикер украинской делегации в ТКГ добавил, что Украина работает над переговорным процессом по Донбассу, однако допускает возможную активизацию боевых действий в регионе.

"Естественно, свои планы есть и у нас, на все случаи, включая переход конфликта в активную фазу. Общая наша стратегия: принуждение Кремля к переговорам во взаимодействии с нашими международными партнерами и готовность к возможной активизации на фронте", - подчеркнул Алексей Арестович.Читайте такжеОбострение к лету: почему Россия стягивает танки и военных на Донбасс

Ситуация на Донбассе

новости России ТКГ Алексей Арестович новости Украины новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «Арестович сделал заявление о сценариях по Донбассу». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Зеленский намерен лично обсудить с Путиным, Меркель и Макроном ДонбассЗеленский намерен лично обсудить с Путиным, Меркель и Макроном Донбасс Политолог объяснил опасность обострения войны РФ и Украины на ДонбассеПолитолог объяснил опасность обострения войны РФ и Украины на Донбассе Пономарев объяснил заявление Кравчука и позицию Путина по ДонбассуПономарев объяснил заявление Кравчука и позицию Путина по Донбассу Путин пытается распространить пропаганду еще на два города Украины - РезниковПутин пытается распространить пропаганду еще на два города Украины - Резников В Украине кум Путина допрошен по делу о госизмене – СМИВ Украине кум Путина допрошен по делу о госизмене – СМИ
Следующий материал

Последние новости

15:38
Сетевой режим Watch Dogs: Legion стал доступен на консолях
15:35
В Луцке подростки устроили танцы на кладбище ради видео в TikTok Видео
15:34
Арестович сделал заявление о сценариях по Донбассу Видео
15:15
Гороскоп на 11 марта для всех: амурная неожиданность и отрешение от двух качеств Видео
15:13
Как отучить кота драть мебель: четыре работающих способа от ветеринара Видео
Реклама
14:57
Ляшко назвал условие выдачи паспортов вакцинации от COVID-19 в Украине Видео
14:55
Мужчина восстал против поборов в детсаду и его ребенка унизили на 8 Марта Видео
14:42
Рыбий жир признали очень полезным для мужчин Видео
14:42
Лучшая гонка десятилетия доехала до Steam по вкусной цене Видео
14:15
Когда боль в спине может быть признаком смертельной болезни: восемь фактов Видео
14:09
Шмыгаль рассказал, как избежать жесткого карантина в Украине Видео
14:08
Появился новый клип Ирины Билык – раскрыта главная идея Видео
13:55
Миллионы ПК на процессорах Intel оказались под угрозой
13:54
Крапивница на лице: как проявляется и что с ней делать Видео
13:30
Какие выходные на Пасху и День Победы в 2021 году приготовила Украина Видео
13:09
В курортном городе Украины из-за взрыва погибли два человека
13:00
Блинная распродажа: в Steam стартовала акция в честь Масленицы Видео
12:43
В киевском вузе к 8 марта помпезно открыли женский туалет Видео
12:25
Какие продукты вызывают геморрой: от чего стоит отказаться Видео
12:19
Bethesda официально стала частью Microsoft – кратко о главном Видео
Реклама
12:16
СМИ узнали, готов ли Путин пригласить Зеленского на переговоры в Москву Видео
12:00
Украина пристыдила Израиль за нелюбовь к Шухевичу Видео
11:52
В России тормозили работу Twitter и обрушили сайты Путина с Госдумой
11:51
В Кремле ответили на заявление Ермака о новом мирном плане по Донбассу Видео
11:47
Какие сыры опасны для здоровья: врачи дали ответ Видео
11:09
Украинцам пояснили, можно ли отказаться от прививки против COVID и выбрать вакцину Видео
11:08
На Житомирщине судья с мужем в амбулатории избила врача Видео
11:07
Рожкова по два раза в неделю общается с Шевченко, но не коммуницирует с ним
10:41
Умерла легендарный советский композитор Видео
10:30
Пашинян объявил об отставке главы Генштаба без одобрения президента Армении Видео
10:15
Зеленский исчерпал ресурсы для роста своего рейтинга мнение
10:12
На Кировоградщине годовалый ребенок замерз насмерть: названа причина Видео
09:45
"Дурачок": пытавшегося оправдать Шкарлета за плагиат Милованова разругали в Сети Видео
09:32
В Украине сменился "коронавирусный" лидер Видео
09:31
Шмыгаль нарвался на иронию украинцев из-за пафосного поста о Шевченко Видео
08:48
В Киеве школьница сиганула с последнего этажа высотки
08:32
Идея Данилова об английском - очередная бессмысленная фантазия мнение
08:25
Эксперты рассказали, что угрожает украинским землям и фермерам Видео
08:22
43 "непреднамеренных" удара ножом: подозреваемая раскрыла детали убийства киберкопа в Киеве Видео
07:47
Гороскоп на 10 марта для всех: неожиданный дар и партнерский обман Видео
Реклама
07:31
Байден запамятовал и оконфузился на публике Видео
07:03
Кравчук рассказал, как в ОРДЛО блокируют мирные шаги по Донбассу
06:35
Маск объяснил, почему корабль Starship взорвался после посадки Видео
05:59
В Минздраве рассказали об опасности нового штамма коронавируса
05:34
Вздутие живота оказалось симптомом болезни сердца Видео
05:02
Как сделать утренний секс незабываемым - советы экспертов
04:37
В моду вернулись сказочные женские туфли на низком ходу с ремешком Фото
04:05
Названо прекрасное время для операций с недвижимостью: кому сулят фарт Видео
03:33
Глава Еврокомиссии и Байден впервые созвонились и упомянули Украину Видео
03:28
Как нарезать лук мелко и без слез - лайфхак Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять