Арестович сделал заявление о сценариях по Донбассу

В ближайшие 2-3 недели Германия и Франция представят свой план по конфликту на Донбассе, сказал Алексей Арестович.
На Россию оказывается давление со стороны США, Евросоюза и Украины. У Москвы есть три варианта развития событий. В частности, сценарии могут предполагать согласие с планом Парижа и Берлина по Донбассу, обострение российско-украинского конфликта на востоке Украины и сохранение ситуации, при которой РФ будет пугать наступлением, но продолжит переговоры в рамках Нормандского формата и Минского процесса, заявил на своей странице в социальной сети Facebook советник делегации Киева в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович.
По его словам, у Кремля будет вариант согласиться с планом Франции и Германии по урегулированию конфликта на Донбассе. Детали документа должны появиться до конца марта.
"Кремль принимает инициативу Франции и Германии по реализации кластеров мирного процесса (относительно новая инициатива, предложенная в рамках нормандского формата, подробности которой пока не разглашаются, должна быть официально предложена сторонам до конца марта)", - сказал Арестович.Читайте такжеУкраина готовится отбить Донбасс, шансы ее как никогда высоки
Также он полагает, что существует и второй вариант развития событий, при котором РФ откажется от такого плана и спровоцирует эскалацию российско-украинского конфликта на востоке Украины.
В третьем случае Москва сохранит милитаристскую риторику, однако продолжит переговоры в рамках существующих договоренностей.
Спикер украинской делегации в ТКГ добавил, что Украина работает над переговорным процессом по Донбассу, однако допускает возможную активизацию боевых действий в регионе.
"Естественно, свои планы есть и у нас, на все случаи, включая переход конфликта в активную фазу. Общая наша стратегия: принуждение Кремля к переговорам во взаимодействии с нашими международными партнерами и готовность к возможной активизации на фронте", - подчеркнул Алексей Арестович.Читайте такжеОбострение к лету: почему Россия стягивает танки и военных на Донбасс
Ситуация на Донбассе
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на следующий день после объявления боевиками "ДНР" намерения вести "огонь на упреждение" обвинил Украину в нарушении режима перемирия на Донбассе. В Кремле утверждают, что если Киев перейдет красные линии, то в Москве примут ответное решение.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак 5 марта сказал, что Россия и боевики "ЛДНР" устроили блокаду переговоров по Донбассу – ни один вопрос в рамках ТКГ урегулировать нельзя. Киев продолжает соблюдать перемирие, однако в случае провокаций ВСУ будут действовать решительно.
- Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отметил, что если РФ и в дальнейшем будет блокировать переговорный процесс по Донбассу, Украина вынужденно пойдет на радикальные меры в рамках действующих соглашений.
- Президент Украины Владимир Зеленский 9 марта заверил, что он найдет возможность поговорить с лидерами Нормандской четверки в том случае, если саммит при участии Меркель, Макрона и Путина не состоится.
- Глава ОП Андрей Ермак также 9 марта сделал заявление, согласно которому Германия, Франция и Украина подготовили мирный план по Донбассу. Если Россия не согласится на данные условия, это будет означать, что Москва не стремится к разрешению российско-украинского вооруженного конфликта.