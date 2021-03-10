Арестович сделал заявление о сценариях по Донбассу

Украина готовится в том числе и к эскалации боевых действий на Донбассе / УНИАН

На Россию оказывается давление со стороны США, Евросоюза и Украины. У Москвы есть три варианта развития событий. В частности, сценарии могут предполагать согласие с планом Парижа и Берлина по Донбассу, обострение российско-украинского конфликта на востоке Украины и сохранение ситуации, при которой РФ будет пугать наступлением, но продолжит переговоры в рамках Нормандского формата и Минского процесса, заявил на своей странице в социальной сети Facebook советник делегации Киева в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович.

По его словам, у Кремля будет вариант согласиться с планом Франции и Германии по урегулированию конфликта на Донбассе. Детали документа должны появиться до конца марта.

"Кремль принимает инициативу Франции и Германии по реализации кластеров мирного процесса (относительно новая инициатива, предложенная в рамках нормандского формата, подробности которой пока не разглашаются, должна быть официально предложена сторонам до конца марта)", - сказал Арестович.Читайте такжеУкраина готовится отбить Донбасс, шансы ее как никогда высоки

Также он полагает, что существует и второй вариант развития событий, при котором РФ откажется от такого плана и спровоцирует эскалацию российско-украинского конфликта на востоке Украины.

В третьем случае Москва сохранит милитаристскую риторику, однако продолжит переговоры в рамках существующих договоренностей.

Спикер украинской делегации в ТКГ добавил, что Украина работает над переговорным процессом по Донбассу, однако допускает возможную активизацию боевых действий в регионе.

"Естественно, свои планы есть и у нас, на все случаи, включая переход конфликта в активную фазу. Общая наша стратегия: принуждение Кремля к переговорам во взаимодействии с нашими международными партнерами и готовность к возможной активизации на фронте", - подчеркнул Алексей Арестович.Читайте такжеОбострение к лету: почему Россия стягивает танки и военных на Донбасс

Ситуация на Донбассе