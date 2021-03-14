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Кравчук объявил о реакции России на мирный план по Донбассу

14 марта 2021, 05:45
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Переговоры в рамках ТКГ по Донбассу зашли в тупик еще с сентября прошлого года, сказал Леонид Кравчук.

Кравчук
Россия изучает новый мирный план по Донбассу, однако публично этот факт не комментирует – Кравчук / УНИАН

С осени прошлого года переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу заблокированы под предлогом поиска новых механизмов по урегулированию конфликта. Россия не идет на компромисс по Донбассу, а подконтрольные Москве "ЛДНР" полностью выполняют волю Кремля. Российская сторона получила план Украины, Германии и Франции, однако предпочитает данный факт не комментировать, сказал в эфире телеканала Украина 24 глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук.

По его словам, с осени из-за блокады переговорного процесса не решаются даже те вопросы, по которым сторонами уже удалось договориться. Вносятся якобы новые предложения и механизмы, однако это все делается для того, чтобы отвлечь внимание от ситуации с урегулированием российско-украинского конфликта.

"Начиная с сентября прошлого года ни один из вопросов не решен, а наоборот, даже те вопросы, которые поднимались, не решены, по которым уже были договоренности. Они заблокированы под видом новых предложений, механизмов, а на самом деле это только отвлечение от главного вопроса – урегулирования ситуации на Донбассе", - сказал Кравчук.Читайте такжеУ Зеленского заявили о плане по Донбассу и предупредили РФ об ударе

Украинский переговорщик утверждает, что Россия по-прежнему не планирует идти на уступки по Донбассу, а представители отдельных районов Донецкой и Луганской области действуют полностью в интересах Москвы. К тому же РФ уже получила мирный план Киева, Парижа и Берлина по Донбассу, однако россияне предпочитают данный вопрос не комментировать.

"Исходя из этого, и это нормально, Украина, Германия и Франция инициировали новый план действий, потому что нужно дать не только новые идеи, но и анализ, предложения для того, чтобы выйти из этого тупика. Этот план действий находится на изучении в России, Россия молчит и иногда подает сигналы, что она плана не видела. Но он есть", - подчеркнул Леонид Кравчук.

Переговоры по Донбассу

новости России ТКГ Леонид Кравчук новости Украины новости Донбасса
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