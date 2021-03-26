Зеленский сделал заявление из-за обострения на Донбассе

Зеленский отреагировал на потери ВСУ на Донбассе / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров нормандской четверки и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.

"Цена войны – жизни наших людей. Мужественных и непокоренных. Сегодня мы снова потеряли четырех защитников Украины. Искренние соболезнования. Призываю всех лидеров нормандской четверки и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня", – написал Зеленский в Twitter.

Также Зеленский дал поручение и отправил начальника Генерального штаба Украины Сергея Корнийчука на Донбасс.

"По моему поручению начальник Генерального штаба Украины немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств дела", - написал он.

Зеленский отметил, что с начала 2021 наблюдается рост эскалации.

"То, что так трудно и по крупицам восстанавливалось почти год, может быть разрушено в секунду. Обострение ситуации особенно заметно на фоне первых месяцев режима прекращения огня. Тогда, пожалуй, впервые за годы войны, количество обстрелов, раненых и убитых уменьшилось в десятки раз. И это не просто статистика. Это судьбы людей. И нельзя допустить, чтобы процесс мирного урегулирования был отвергнут на 100 шагов назад", - отметил президент в Telegram.

По словам Зеленского, дальнейшее движение в выполнении всех других договоренностей и разрешения ситуации на востоке Украины невозможны под звуки выстрелов и взрывов.

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"Чтобы слышать друг друга во всех смыслах слова - на Донбассе должна воцариться всеобъемлющая и стабильная тишина. Для войны нужно мужество. Для мира нужна мудрость. В Украине и то, и другое. Но предпочтение Украина и весь цивилизованный мир отдают второму варианту", - написал Зеленский.

К слову, после минометного обстрела под Шумами президент Владимир Зеленский и руководитель ОПУ Андрей Ермак начали консультации с руководителями стран нормандской четверки.

Отметим, днем, 26 марта, боевики из минометов и другого вооружения обстреляли позиции Объединенных сил возле Шумов.

В результате вражеского обстрела четверо украинских военных погибли, а двое - получили ранения.

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