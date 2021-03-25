Зеленский утвердил первую стратегию военной безопасности Украины

Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины, которая была принята Советом национальной безопасности и обороны.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, такой документ в Украине подготовлен впервые.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 марта 2021 года "О Стратегии военной безопасности Украины". Утвердить Стратегию военной безопасности Украины", – сказано в указе, который вступает в силу со дня его опубликования.

Как говорится в указе, стратегия военной безопасности должна обеспечить реализацию государственной политики в сфере обороны и определить пути реализации политики в военной сфере, а также сферах обороны и военного строительства.

В частности, документ предусматривает внедрение комплексного всеобъемлющего подхода к обороне страны в условиях военной угрозы, связанной с использованием гибридных методов.

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"Стратегия определяет цели, приоритеты и задачи реализации государственной политики в военной сфере, сфере обороны и военного строительства, направленные на защиту национальных интересов от военных угроз, оказание сопротивления и сдерживание вооруженной агрессии против Украины, предотвращение или сдерживание противника от полномасштабного применения военной силы против Украины, прекращение временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины, защиту суверенитета и территориальной целостности Украины прежде всего путем осуществления международно-правовых, политико-дипломатических, безопасности, гуманитарных и экономических мер", – пояснили в Офисе президента.

Также отмечается, что документ будет способствовать интеграции Украины в НАТО и получении членства в Альянсе.

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