Зеленский утвердил первую стратегию военной безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о стратегии военной безопасности Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины, которая была принята Советом национальной безопасности и обороны.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, такой документ в Украине подготовлен впервые.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 марта 2021 года "О Стратегии военной безопасности Украины". Утвердить Стратегию военной безопасности Украины", – сказано в указе, который вступает в силу со дня его опубликования.
Как говорится в указе, стратегия военной безопасности должна обеспечить реализацию государственной политики в сфере обороны и определить пути реализации политики в военной сфере, а также сферах обороны и военного строительства.
В частности, документ предусматривает внедрение комплексного всеобъемлющего подхода к обороне страны в условиях военной угрозы, связанной с использованием гибридных методов.
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"Стратегия определяет цели, приоритеты и задачи реализации государственной политики в военной сфере, сфере обороны и военного строительства, направленные на защиту национальных интересов от военных угроз, оказание сопротивления и сдерживание вооруженной агрессии против Украины, предотвращение или сдерживание противника от полномасштабного применения военной силы против Украины, прекращение временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины, защиту суверенитета и территориальной целостности Украины прежде всего путем осуществления международно-правовых, политико-дипломатических, безопасности, гуманитарных и экономических мер", – пояснили в Офисе президента.
Также отмечается, что документ будет способствовать интеграции Украины в НАТО и получении членства в Альянсе.
Мирный план по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Офиса президента Андрей Ермак 5 марта заявил, что Россия должна согласиться с мирным планом по Донбассу в том случае, если россияне настроены на урегулирование конфликта. Украина соблюдает перемирие в зоне вооруженной конфронтации, однако ВСУ дадут отпор противнику в случае провокаций.
- Советник главы ОП Алексей Арестович утверждал, что Германия и Франция представят мирный план по Донбассу до конца марта. Не исключен сценарий, при котором РФ откажется от мирного механизма и перейдет к эскалации конфликта.
- Председатель делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук говорил, что Россия уже ознакомлена с мирным планом по Донбассу. При этом в Москве предпочитают не комментировать эту информацию.