Зеленский подписал указ о национализации Мотор Сичи

Президент подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны относительно компании Мотор Сич.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны от 11 марта 2021 года о возвращении предприятия Мотор Сич в государственную собственность.
Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей, введенного в действие Указом Президента Украина от 6 марта 2018 № 58", - говорится в документе.
Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие указом главы государства, возлагается на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Санкции против инвесторов Мотор Сичи и национализация предприятия - о чем ранее писал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский на базе решения СНБО 29 января ввел санкции против китайских инвесторов предприятия Мотор Сич. Ограничительные меры рассчитаны на три года.
- 15 февраля стало известно, что инвесторы Мотор Сич из КНР в рамках иска против Украины относительно защиты их международных инвестиционных прав требуют от Киева 3,6 млрд долларов компенсации.
- 20 февраля президент Владимир Зеленский ввел еще одни санкции против инвесторов из КНР. На этот раз под санкции попали два китайских гражданина: Ду Тао – президент Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment и Чен Хойшень, который является главой предприятия Скайрайзон Украина.
- 11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на заседании Совета нацбезопасности и обороны было решено вернуть предприятие Мотор Сич "украинскому народу".
- 12 марта первый заместитель председателя парламентской фракции Слуга народа Александр Корниенко прокомментировал ситуацию вокруг решения о национализации предприятия Мотор Сич.
- По его словам, на сегодняшний день конкретных законопроектов по этому поводу еще нет. В то же время он рассчитывает, что через две-три недели будет представлен законопроект о национализации Мотор Сичи.
- 12 марта Пекин поставил Киеву условие в ответ на планы национализировать Мотор Сич.
- 20 марта стало известно, что Шевченковский районный суд города Киева арестовал имущество и акции компании Мотор Сич. Предприятие передано в управление государству.