Зеленский подписал указ о национализации Мотор Сичи

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны от 11 марта 2021 года о возвращении предприятия Мотор Сич в государственную собственность.

Об этом говорится в указе , опубликованном на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей, введенного в действие Указом Президента Украина от 6 марта 2018 № 58", - говорится в документе.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие указом главы государства, возлагается на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

/ president.gov.ua

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