В Слуге народа раскрыли планы по национализации Мотор Сичи

Предприятие Мотор Сич готовят к национализации / УНИАН

Первый заместитель председателя парламентской фракции Слуга народа Александр Корниенко прокомментировал ситуацию вокруг решения о национализации предприятия Мотор Сич.

Как сообщил в комментарии журналистам, на сегодняшний день конкретных законопроектов по этому поводу еще нет. В то же время он рассчитывает, что через две-три недели будет представлен законопроект о национализации Мотор Сичи, сообщает УНИАН.

По его словам, обращение внимания Совета национальной безопасности и обороны на вопрос компании Мотор Сич свидетельствует о том, что это "точно вопрос национальной безопасности, который будет в ближайшее время урегулирован".

В то же время подход к разработке законопроекта о национализации Мотор Сич должен быть взвешенным, потому что "написать законопроект о национализации любого предприятия - не так просто юридически".

Корниенко добавил, что любой процесс с компанией Мотор Сич должен быть юридически безупречным, поскольку, во-первых, речь идет о международном арбитраже, а во-вторых - это вопрос доверия к процессу, то есть он "не должен вызывать никаких вопросов у международного сообщества".

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Ранее официальный Пекин отреагировал на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о возвращении ПАО Мотор-Сич (на китайских инвесторов которого ранее были наложены санкции) в государственную собственность и потребовал от Украины соблюдения законных прав и интересов китайских инвесторов.

Санкции против инвесторов Мотор Сичи:

Президент Украины Владимир Зеленский указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер, в частности, по китайской компании Skyrizon, которая купила акции украинского производителя авиадвигателей - компании Мотор Сич.

В документе отмечается, что поддержанные против ряда физических и юридических лиц санкции внесены Службой безопасности Украины. Часть этого указа секретная.

Позже на сайте опубликовали два приложения относительно списков физических и юридических лиц, попавших под санкции.Согласно приложению 1 к решению СНБО, санкции вводятся против гражданина Китая Ван Цзина (ключевой акционер компании Skyrizon). Санкции вводятся на 3 года.

Вид ограничения:

блокировка активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничения торговых операций;

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

полный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции;

отказ в предоставлении и отмена виз;

запрет осуществления концентраций субъектов хозяйствования.

В обнародованном приложении 2 относительно списка юридических лиц, в отношении которых санкции также вводят на три года, есть четыре компании:

Skyrizon Aircraft Holdings Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах;

Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг, КНР);

Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co ., Ltd (Пекин, КНР);

Beijing Xinwei Technogoly group (Пекин, КНР).

Санкции против юридических лиц предусматривают, в частности:

блокирование активов;

ограничение торговых операций;

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

14 января Минторг США ввел санкции против китайской компании Skyrizon - инвестора в ПАО Мотор Сич, заявив, что она угрожает национальной безопасности США.