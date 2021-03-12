Пекин поставил Киеву условие в ответ на планы национализации Мотор Сичи

Предприятие Мотор Сич вернут в госсобственность / УНИАН

Официальный Пекин отреагировал на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о возвращении ПАО Мотор-Сич (на китайских инвесторов которого ранее были наложены санкции) в государственную собственность.

После заявления СНБО о национализации предприятия Мотор Сич Китай потребовал от Украины соблюдения законных прав и интересов китайских инвесторов, сообщает РИА Новости.

Отметим, что накануне китайские инвесторы Мотор Сичи оспорили в Верховном суде Украины санкции, введенные против них указом президента Владимира Зеленского, сообщается на сайте Мотор Сич.

"Skyrizon Aircraft Holdings Limited обратилась в Верховный суд Украины с просьбой отменить соответствующий указ президента и считает примененные украинской властью ограничительные меры бездоказательными, необоснованными и незаконными, отмечает, что их принятие сопровождалось нарушением процедуры, установленной украинским законодательством", - сказано в сообщении.

Соответчиками по иску Skyrizon просит определить Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). В иске отмечается, что "истец на законных основаниях владеет имуществом на территории Украины" и что "ни сам истец, ни его должностные лица не совершали каких-либо действий, которые могут быть квалифицированы как основание для применения санкций".

Накануне Совет национальной безопасности и обороны принял решение о возвращении ПАО Мотор-Сич в государственную собственность, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания.

"Речь идет о предприятии Мотор-Сич в Запорожье. На сегодняшний день принято соответствующее решение. Согласно этому решению, предприятие Мотор-Сич будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время", – сказал Данилов.

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Санкции против инвесторов Мотор Сичи:

Президент Украины Владимир Зеленский указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер, в частности, по китайской компании Skyrizon, которая купила акции украинского производителя авиадвигателей - компании Мотор Сич.

В документе отмечается, что поддержанные против ряда физических и юридических лиц санкции внесены Службой безопасности Украины. Часть этого указа секретная.

Позже на сайте опубликовали два приложения относительно списков физических и юридических лиц, попавших под санкции.Согласно приложению 1 к решению СНБО, санкции вводятся против гражданина Китая Ван Цзина (ключевой акционер компании Skyrizon). Санкции вводятся на 3 года.

Вид ограничения:

блокировка активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничения торговых операций;

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

полный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции;

отказ в предоставлении и отмена виз;

запрет осуществления концентраций субъектов хозяйствования.

В обнародованном приложении 2 относительно списка юридических лиц, в отношении которых санкции также вводят на три года, есть четыре компании:

Skyrizon Aircraft Holdings Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах;

Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг, КНР);

Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co ., Ltd (Пекин, КНР);

Beijing Xinwei Technogoly group (Пекин, КНР).

Санкции против юридических лиц предусматривают, в частности:

блокирование активов;

ограничение торговых операций;

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

14 января Минторг США ввел санкции против китайской компании Skyrizon - инвестора в ПАО Мотор Сич, заявив, что она угрожает национальной безопасности США.