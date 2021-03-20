В Украине арестовали имущество и счета компании Мотор-Сич

Мотор Сич / УНИАН

Шевченковский районный суд города Киева арестовал акции и имущество компании Мотор Сич. Предприятие передано в управление государству. Проводится досудебное расследование в отношении компании по двум направлениям – подрывная деятельность в пользу России и нарушение законодательства во время первичной приватизации предприятия с последующей незаконной концентрацией акций, сообщает пресс-служба СБУ.

"По материалам СБУ Шевченковский районный суд г. Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО" Мотор Сич", - указали в спецслужбе.

Имуществом предприятия теперь будет управлять Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)

В Службе безопасности также добавили, что проводится досудебное расследование по предприятию Мотор Сич по двум главным направлениям:

По признакам преступлений, которые предусмотрены ст. 14,15,111 и 113 Уголовного кодекса Украины (диверсионная и подрывная деятельность в пользу РФ)

По признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212, 233 и 364 УКУ. В рамках расследования изучаются возможные нарушения украинского законодательства во время первичной приватизации предприятия, а также дальнейшей незаконной концентрации акций компании.

В спецслужбе добавили, что вопрос, связанный с предприятием Мотор Сич, является стратегически важным для Украины.

"Речь идет не только о судьбе одного предприятия, а о том, насколько государство способно защитить собственные интересы. Ведь сохранение украинской "Мотор Сичи" - вопрос национальной безопасности" - подчеркнул глава СБУ Иван Баканов.

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