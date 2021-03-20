УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

В Украине арестовали имущество и счета компании Мотор-Сич

20 марта 2021, 10:47

Акции и имущество АО Мотор-Сич переданы в управление государству.

Мотор Сич
Мотор Сич / УНИАН

Шевченковский районный суд города Киева арестовал акции и имущество компании Мотор Сич. Предприятие передано в управление государству. Проводится досудебное расследование в отношении компании по двум направлениям – подрывная деятельность в пользу России и нарушение законодательства во время первичной приватизации предприятия с последующей незаконной концентрацией акций, сообщает пресс-служба СБУ.

"По материалам СБУ Шевченковский районный суд г. Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО" Мотор Сич", - указали в спецслужбе.

Имуществом предприятия теперь будет управлять Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)

В Службе безопасности также добавили, что проводится досудебное расследование по предприятию Мотор Сич по двум главным направлениям:

По признакам преступлений, которые предусмотрены ст. 14,15,111 и 113 Уголовного кодекса Украины (диверсионная и подрывная деятельность в пользу РФ)

По признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212, 233 и 364 УКУ. В рамках расследования изучаются возможные нарушения украинского законодательства во время первичной приватизации предприятия, а также дальнейшей незаконной концентрации акций компании.

В спецслужбе добавили, что вопрос, связанный с предприятием Мотор Сич, является стратегически важным для Украины.

"Речь идет не только о судьбе одного предприятия, а о том, насколько государство способно защитить собственные интересы. Ведь сохранение украинской "Мотор Сичи" - вопрос национальной безопасности" - подчеркнул глава СБУ Иван Баканов.

Новость дополняется

СБУ Мотор-Сич новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине арестовали имущество и счета компании Мотор-Сич». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Ракета Нептун: что известно о новом оружии ВСУ, и почему психует РоссияРакета Нептун: что известно о новом оружии ВСУ, и почему психует Россия Папа 8-летней Миланы Маханец впервые отреагировал на ее роман с 13-летним блогеромПапа 8-летней Миланы Маханец впервые отреагировал на ее роман с 13-летним блогером Мощный взрыв в Боярке: стало известно, кто погибМощный взрыв в Боярке: стало известно, кто погиб Опубликована новая запись из кабинета Порошенко на БанковойОпубликована новая запись из кабинета Порошенко на Банковой "Морги переполнены": стала известна тема сегодняшнего заседания СНБО"Морги переполнены": стала известна тема сегодняшнего заседания СНБО

Последние новости

11:01
Украинцы потеряли право владеть землей в Крыму
10:47
В Украине арестовали имущество и счета компании Мотор-Сич
10:37
Почему рост тарифов ради "улучшения услуг ЖКХ" - полный бред мнение
10:15
Степанов пообещал украинцам компенсировать "побочку" от вакцин Видео
10:01
Гороскоп на 20 марта для всех: прорывной день и зарождение вражды Видео
Реклама
09:44
Аваков сделал резкое заявление в адрес Путина из-за войны на Донбассе Видео
09:16
Поклонская из-за санкций обратилась к Зеленскому Видео
09:02
Локдаун в Киеве с 20 марта: что запрещено и разрешено в столице Видео
08:43
Кремль готовится к войне за воду в Крыму мнение
08:34
Бесподобные широкие брюки палаццо и капри будут повсюду весной и летом Фото Видео
08:21
Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у более 15 тысяч человек Видео
07:43
Пестициды в продуктах: насколько сильно они подтачивают здоровье Видео
07:41
Куба создала необычную вакцину от коронавируса Видео
07:16
Врач объяснил, кто болеет COVID-19 повторно и почему не стоит бояться Видео
06:56
Почему США не будут окончательно "бить горшки" с Россией мнение
06:35
В США предрекли крах режима Путина и дали рецепт победы Киева над Москвой Видео
06:01
Весеннее равноденствие 2021: время и полезные традиции Видео
05:27
Эксперт дал прогноз, как скандал между Байденом и Путиным отразится на Украине Видео
05:03
С Днем счастья – поздравления и открытки радостные
04:24
У Авакова объяснили новый санкционный удар по Януковичу и Азарову Видео
Реклама
03:50
США из-за Украины угрожают всем, кто поддерживает СП-2, - эксперт Видео
03:08
Эксперт объяснил, как слова Байдена в адрес Путина связаны с Украиной Видео
02:30
Какой праздник 20 марта: что делать и как поздравлять Видео
02:14
От жира на животе можно избавиться быстро: что делать Видео
00:44
Под Киевом сын заказал убийство отца ради наследства
00:20
Что нельзя делать в День весеннего равноденствия 2021: советы астролога Видео
19 марта, пятница
23:57
Данилов признался, готовит ли СНБО санкции против Порошенко Видео
23:25
В Харькове назвали главное условие введения локдауна Видео
23:20
Функция NFC в смартфоне: для чего она нужна и как её использовать
22:50
Украинцам пообещали резкое похолодание до -12 градусов и мокрый снег Видео
22:31
Зеленский поведал, как помогут бизнесу во время локдауна Видео
22:26
"Выживут не все": эксперт объяснил провал с локдауном в Украине Видео
22:00
Кубики на животе: какие продукты помогут накачать пресс Видео
21:52
В Польше "накажут" граждан, которые отказались от AstraZeneca Видео
21:40
Стало известно, по кому ударили санкции против компаний-недропользователей Видео
21:20
Как это "любить себя": шесть практических способов начать Видео
21:12
Когда полнолуние в марте 2021, и что противопоказано: советы от астрологов Видео
21:10
Степанов признался, будет ли в Украине третий локдаун
20:52
Данилов анонсировал заседание СНБО с вопросом о локдауне в Украине Видео
20:40
Пользователи жалуются на сбои в работе популярных соцсетей
Реклама
20:37
СНБО наказал санкциями владельцев Донецкоблгаза за коллапс с отоплением
20:17
Голубовская рассказала об агрессивном штамме COVID-19 в Украине Видео
20:00
Почему закон против пропаганды "русского мира" могут принять, и что будет дальше мнение
19:59
В СНБО решили ввести максимальные санкции против ряда компаний Видео
19:56
Байден трижды упал, поднимаясь по трапу: в Белом доме назвали причину Видео
19:55
СНБО решил ударить санкциями по Януковичу, Азарову и экс-чиновникам Видео
19:25
2021-й продолжает обрастать все новыми и новыми переносами Видео
19:17
Еще одна страна ЕС приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca Видео
19:12
"Путин – убийца": дипломат объяснил, что имел ввиду Байден Видео
19:09
Лина Костенко получила поздравление от Зеленского Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять