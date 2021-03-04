В Слуге народа объявили о планах по национализации Мотор Сичи

Власти Украины считают, что предприятие Мотор Сич должно оставаться в собственности государства / УНИАН

В Раду на следующей неделе намерены подать проект закона, предусматривающий национализацию компании Мотор Сич. Решение правового статуса компании является вопросом обороноспособности государства. Мотор Сич является важным и градообразующим предприятием в Запорожье, сказал председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире телеканала Прямой.

"На этой неделе мы будем подавать законопроект о национализации Мотор Сич. Это вопрос обороноспособности. Для того, чтобы урегулировать правовой статус этой компании", - сказал Арахамия.

Также он добавил, что урегулирования ситуации связано с вопросами отношений Украины и Китая. Люди обращаются в профильный комитет ВР с просьбой уточнить правовой статус и будущее компании.

"Важное предприятие, градообразующее в Запорожье. Необходимо над этим работать", - подчеркнул нардеп.

Справка

Мотор Сич – это одно из крупнейших в мире предприятий, которое производит авиационную технику и промышленные газотурбинные установки. Компания поставляет свою продукцию более чем в 100 мировых государств.

По данным информагентства Интерфакс-Украина в правительстве, китайские инвесторы владеют уже 75% акций предприятия.

Против покупки контрольного пакета акций инвесторами из КНР выступают американцы из-за роста военного влияния Пекина.

Позиция Украины состоит в том, что Мотор Сич должна оставаться в собственности украинского государства.Читайте такжеКулеба объяснил санкции Украины против китайских инвесторов Мотор Сичи

Ситуация с предприятием Мотор Сич