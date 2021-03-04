В Слуге народа объявили о планах по национализации Мотор Сичи

Украина намерена урегулировать правовой статус предприятия Мотор Сич, утверждает Давид Арахамия.
В Раду на следующей неделе намерены подать проект закона, предусматривающий национализацию компании Мотор Сич. Решение правового статуса компании является вопросом обороноспособности государства. Мотор Сич является важным и градообразующим предприятием в Запорожье, сказал председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире телеканала Прямой.
"На этой неделе мы будем подавать законопроект о национализации Мотор Сич. Это вопрос обороноспособности. Для того, чтобы урегулировать правовой статус этой компании", - сказал Арахамия.
Также он добавил, что урегулирования ситуации связано с вопросами отношений Украины и Китая. Люди обращаются в профильный комитет ВР с просьбой уточнить правовой статус и будущее компании.
"Важное предприятие, градообразующее в Запорожье. Необходимо над этим работать", - подчеркнул нардеп.
Справка
Мотор Сич – это одно из крупнейших в мире предприятий, которое производит авиационную технику и промышленные газотурбинные установки. Компания поставляет свою продукцию более чем в 100 мировых государств.
По данным информагентства Интерфакс-Украина в правительстве, китайские инвесторы владеют уже 75% акций предприятия.
Против покупки контрольного пакета акций инвесторами из КНР выступают американцы из-за роста военного влияния Пекина.
Позиция Украины состоит в том, что Мотор Сич должна оставаться в собственности украинского государства.Читайте такжеКулеба объяснил санкции Украины против китайских инвесторов Мотор Сичи
Ситуация с предприятием Мотор Сич
- Президент Украины Владимир Зеленский на базе решения СНБО 29 января ввел санкции против китайских инвесторов предприятия Мотор Сич. Ограничительные меры рассчитаны на три года.
- В Запорожье 31 января должно было пройти внеочередное собрание акционеров предприятий Мотор Сич, инициаторами которого стали инвесторы из Китая и украинский бизнесмен Александр Ярославский. Однако мероприятие сорвала СБУ, сотрудники которой провели на предприятии обыски.
- 15 февраля стало известно, что инвесторы Мотор Сич из КНР в рамках иска против Украины относительно защиты их международных инвестиционных прав требуют от Киева уже 3,6 млрд долларов компенсации.
- 20 февраля президент Владимир Зеленский ввел еще одни санкции против инвесторов из КНР. На этот раз под санкции попали два китайских гражданина: Ду Тао – президент Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment и Чен Хойшень, который является главой предприятия Скайрайзон Украина.