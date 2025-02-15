США приготовили Лукашенко специальную сделку: в СМИ раскрыли, как это повлияет на Кремль

Чиновник называет американскую политику в отношении Беларуси "частью более широкого американского подхода к России".

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США готовят Лукашенко сделку / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Соглашение с Беларусью даст США дополнительные рычаги влияния на РФ

Трамп хочет ослабить влияние Кремля на Лукашенко

Соединенные Штаты, вероятно, готовят "большую сделку" с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Ему предлагают ослабление санкций в обмен на "передышку вне орбиты России".

В этом контексте издание The New York Times, вспоминает поездку заместителя помощника госсекретаря США в Европе Криса Смита в Беларусь, результатом которой стало освобождение из заключения журналиста-фрилансера белорусской редакции "Радио Свобода" Андрея Кузнечика, активистку Елену Мовшук и гражданина США, имя которого неизвестно.

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Во время этой поездки Смит в столице Беларуси встретился с Лукашенко и главой КГБ страны Иваном Тертелем. Позже он рассказал, что белорусский диктатор может выпустить на свободу "множество политзаключенных", среди которых много известных публичных лиц.

В ответ на ослабление в Беларуси репрессий США снимут часть своих санкций, например, в отношении банков Беларуси и экспорта калийных удобрений, утверждают собеседники NYT.

Другой целью возможного соглашения станет предоставление Лукашенко "передышки вне орбиты России", добавляют в издании. Переговоры с союзниками США по ослаблению санкций в отношении Беларуси Смит начал еще в 2024 году.

Бывший глава службы внешней разведки Польши Петр Кравчик, который работал с первой администрацией Дональда Трампа над ослаблением влияния Кремля на Лукашенко, называет американскую политику в отношении Беларуси "частью более широкого американского подхода к России".

По его мнению, соглашение с Беларусью даст США дополнительные рычаги влияния на РФ, чтобы там поняли, "что должны быть более внимательными к американским аргументам".

Сотрудничество РФ и Беларуси - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что аналитики считают, что РФ завершает аннексию Беларуси. Имеющийся набор военных, политических и экономических интеграционных достижений РФ в Беларуси уже создает угрозы для Запада. Кремль превращает Беларусь в стратегического партнера.

Белорусский диктатор Лукашенко объявил о размещении ядерки в Беларуси и назвал Путину условие. Он заявил, что привез в страну "не один десяток" ядерных боеголовок. Теперь он ищет полигон для размещения ракетного комплекса Орешник. Также Лукашенко выдвинул условие Путину.

Стало известно, что страны Балтии отсоединились от энергосистемы России и Беларуси. Литва, Латвия и Эстония отсоединились от энергетической системы страны-агрессора России и Беларуси. Страны Балтии планировали сделать это с 2017 года. Российский Калининград тоже перевел свою энергосистему на автономный режим.

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