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Учения армии Лукашенко у границ: в Украине сделали заявление

Андрей Ганчук
8 января 2025, 19:02
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Украина отслеживает обстановку внутри Беларуси, чтобы понимать уровень угрозы, сказал Андрей Демченко.
Войска Беларуси, ВСУ
Ударных группировок у границ Украины пока нет - ГПСУ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны Беларуси, Генштаб ВСУ

Главное из заявления Госпогранслужбы:

  • Украина не фиксирует ударных группировок в Беларуси вблизи границы
  • Украина усиливает границу с Беларусью
  • Беларусь - потенциально опасное для Украины направление

Беларусь постоянно объявляет учения и видит Украину в качестве якобы угрозы. Ситуация систематически отслеживается, и на данный момент на территории РБ ударных группировок не фиксируется. Однако украинское государство в рамках проекта Безопасная граница усиливает фортификации на украинско-белорусской границе и размещает там системы видеонаблюдения. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Украина следит за ситуацией в Беларуси

Как сообщает Интерфакс-Украина, он рассказал о том, что на территории белорусской республики учения проводятся постоянно – с участием территориальной обороны и других подразделений.

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"О таких учениях Беларусь постоянно заявляет. Как и то, что, вроде бы, именно Украина представляет им угрозу, забывая, что они открыли свою границу для нападения России. Конечно, мы отслеживаем то, что происходит вглубь территории РБ, чтобы понимать, насколько это представляет нам угрозу", - говорит Демченко.

армия Беларуси инфографика
Кратко об армии Беларуси / Инфографика: Главред

Есть ли ударные группировки у границ Украины

Также он добавил, что вражеские силы пока не собирают ударных группировок вблизи украинской границы в Беларуси.

"Однако прежде всего стоит отметить, что сейчас каких-то ударных формирований на направлении нашей границы не отмечается", - уточнил представитель ГПСУ.

Украина усиливает границу с Беларусью

Кроме того, в эфире всеукраинского телемарафона UA разом он рассказал, что в рамках проекта Безопасная граница государство укрепляет свои северные рубежи. На границе с Беларусью создаются фортификации и устанавливаются дополнительные системы видеонаблюдения.

"Активно мы уделяем внимание и границе с Беларусью, ведь это направление для нас является угрожающим. На этом участке, кроме инженерного укрепления, также происходит создание фортификационных укреплений, опорных пунктов, огневых позиций, системы траншей и окопов, чтобы наши воины, которые находятся на этом направлении, имели все возможности противодействовать любой угрозе, если такая будет происходить повторно с территории Беларуси", - подчеркнул Андрей Демченко.

Напомним, ранее белорусский "глава государства" Лукашенко обвинил Зеленского во втягивании Беларуси в войну. Лукашенко предупредил, что Беларусь, если будет воевать, может не вытянуть войну.

Учения Беларуси у границ Украины – что об этом известно:

Как сообщал Главред, Беларусь нарастила военное присутствие у границы с Украиной. Наблюдатели зафиксировали переброску подразделений Сухопутных войск в приграничные Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы.

8 января в Беларуси объявили о военных учениях, которые будут проходить вблизи границы с Украиной. Маневры продлятся до 31 января. В рамках учений белорусы намерены отработать, в том числе, навыки управления войсками и выполнение задач совместно с инженерными подразделениями.

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Позиция Беларуси в войне против Украины

Республика Беларусь, близкий союзник Российской Федерации, поддержала своего восточного соседа в российском вторжении в Украину в 2022 году. Перед началом широкомасштабного вторжения Республика Беларусь позволила ВС РФ проводить недельные военные учения на своей территории; однако российские войска не покинули страну после того, как они должны были закончить. Беларусь позволила Российской Федерации осуществить часть вторжения со своей территории, предоставляя России кратчайший наземный путь к столице Украины Киеву.

Республика Беларусь сначала отрицала свою причастность к войне, но впоследствии признала, что позволила российским ракетным установкам, размещенным на ее территории, обстреливать украинские цели, пишет Википедия.

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