Беларусь начала военные учения у границы с Украиной: какова цель

Военные учения в Беларуси рядом с украинской границей будут длиться до 31 января.

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Беларусь проводит учения / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Министерство обороны Республики Беларусь

Кратко:

Беларусь проведет военные учения возле границы с Украиной

Учения будут длиться с 8 по 31 января

В Беларуси с 8 января под руководством председателя Гомельского районного исполнительного комитета будут проводиться военные учения возле украинской границы. Об этом сообщает Минобороны Беларуси.

Пресс-служба ведомства отмечает, что учения завершатся 31 января - через неделю после президентских выборов, которые должны состояться 26 января.

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По данным Минобороны Беларуси, в ходе учений планируется осуществить:

прием военнообязанных территориальных войск и их всестороннее обеспечение с привлечением местной базы мобилизационного развертывания;

восстановление навыков командного состава территориальных войск в управлении подчиненными;

подготовку военнообязанных к выполнению задач, в частности совместно с инженерными подразделениями Вооруженных Сил.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Участие Беларуси в войне против Украины - последние новости

Как писал Главред, Беларусь наращивает военное присутствие в приграничье с Украиной. Известно, что подразделения Сухопутных войск вооруженных сил Беларуси перебросили в Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы. Именно эти районы находятся у границы с Украиной.

Впоследствии в ЦПД прокомментировали ситуацию вблизи украинской границы. Андрей Коваленко написал, что по состоянию на сейчас угрозы вторжения регулярных войск Беларуси на севере Украины нет. Коваленко также заверил, что ситуация на приграничных территориях Украины сейчас находится под полным контролем Сил обороны.

Кроме того, накануне в ЦПД сообщали, что масштабная проверка боеготовности белорусских войск, которую ранее объявляли в РБ, была частью политики Кремля по созданию напряжения на границе с Украиной.

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Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом? Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия. Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы". 24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях". Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

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