Лукашенко перед выборами поедет в Китай: в ЦПД назвали цели визита диктатора

Это будет третья поездка диктатора в КНР за последние три года.

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Лукашенко планирует визит в Китай / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

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Лукашенко хочет посетить Китай перед выборами

Самопровозглашенный президент Беларуси планирует укрепить сотрудничество между странами

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, планирует посетить Китай в этом месяце, чтобы укрепить сотрудничество между странами. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

Визит Лукашенко в Китай состоится накануне президентских выборов в Беларуси, которые запланированы на 26 января. Это будет третья поездка диктатора в КНР за последние три года.

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В сообщении ЦПД говорится, что Лукашенко стремится развивать связи с Китаем для поддержки своего режима и усиления переговорных позиций с Кремлем.

Центр противодействия дезинформации отмечает, что в результате тесного сотрудничества с Россией, Беларусь в последние годы находится в международной изоляции. В то же время страна испытывает давление со стороны РФ из-за непосредственного военного присутствия на своей территории, финансовых обязательств по кредитам и зависимости от энергоресурсов.

"Минск стремится активизировать совместные белорусско-китайские проекты, такие как промышленный кластер "Вялики Камень", сотрудничество в фармацевтике, машиностроении и военно-промышленном комплексе", - отметили в ЦПД.

Беларусь также надеется на Китай как на посредника в разблокировании транспортных перевозок в Евросоюз.

Александр Лукашенко - последние новости

Как писал Главред, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил разместить на территории его страны ракетный комплекс "Орешник". Российский диктатор пообещал выполнить эту просьбу.

Впоследствии глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране есть около трех десятков площадок для размещения российской ракетной системы "Орешник".

Кроме того, Лукашенко рассказывал, что выдвинул условие Путину. Мол, Минск, а не россияне, будет решать, куда нацелить российский Орешник.

"Разместим и нацелим. Мое условие Путину было одно: "Цели определять будем мы в Беларуси, не россияне. Но эксплуатировать поможете". То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай Бог, если это нужно. Но цели будем определять мы", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом? Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия. Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы". 24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях". Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

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