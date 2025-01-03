На фоне вражеских атак: Зеленский анонсировал важные встречи на следующей неделе

За первые три дня нового года оккупанты применили против Украины более 300 ударных дронов и около 20 ракет.

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Зеленский отреагировал на удары РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

РФ за три дня применила против Украины более 300 дронов и 20 ракет

В результате ударов есть раненые и погибшие

На следующей неделе состоятся важные встречи

Страна-агрессор РФ продолжает терроризировать Украину. Только за первые три дня нового года российские оккупанты применили против украинских городов и сел более 300 ударных дронов и около 20 ракет, в том числе баллистических. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

Он подчеркнул, что значительную часть вражеских целей удалось сбить или обезвредить средствами РЭБ.

видео дня

"Но, к сожалению, были попадания, есть и раненые, и погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким погибших.", - написал Зеленский.

Кроме этого, ежедневно - удары российскими управляемыми авиабомбами.

"Такой российский террор, который не теряет интенсивности, требует и от нас, и от всех партнеров не уменьшать активности в развитии нашего воздушного щита, всех его системных элементов - от "петриотов" до мобильных огневых групп", - отметил глава страны.

Он призвал союзников пополнять запас противоракет для ПВО, кроме того, на фоне ежедневных атак Зеленский анонсировал важные встречи.

"Нужно постоянно увеличивать способность мобильных огневых групп. Я благодарен всем партнерам, которые помогают. Готовимся к встречам и переговорам на следующей неделе ради большей прочности нашей противовоздушной обороны. График соответствующей работы уже предварительно согласован.", - резюмировал президент Украины.

Удары РФ по Украине - последние новости

В пятницу, 3 января, в Чернигове прогремела серия мощных взрывов. Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский подтвердил информацию о взрывах. По словам Черниговской ГВА, в окрестностях города нанесен групповой ракетный удар.

Впоследствии председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что враг нанес тройной ракетный удар по жилой застройке на окраине Чернигова. Зафиксированы значительные разрушения нескольких домов. В результате ракетного удара есть пострадавшие и погибший.

Как писал Главред, в ночь на 3 января в Киеве объявили воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. Впоследствии стало известно, что в двух районах столицы упали обломки.

В пресс-службе ГСЧС написали, что в Киевской области работали силы ПВО. В регионе один человек погиб, еще четверо - получили травмы.

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Кто такой Владимир Зеленский Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

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