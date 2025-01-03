По словам эксперта, эти заявления медийщиков, скорее, фантазии известных медийных персонажей.

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"Давайте называть вещи своими именами": эксперт объяснил, ждать ли мира в 2025 / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Заявления известных медийщиков показали, что доверять их прогнозам нельзя

По словам Снегирева, сейчас говорить о том, что есть основания для окончания войны, нельзя

Последним заявлениям известных медийщиков о том, что в 2025 году завершится война доверять нельзя. Это, скорее, желание хайпануть.

Таким мнением в интервью Главреду поделился военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Он напомнил, что предыдущие заявления известных медийщиков, в частности, относительно результатов выборов в Соединенных Штатах и возможности победы команды Байдена, показали, что доверять их прогнозам (потому что анализом это назвать трудно) абсолютно не стоит.

"Это, скорее, желание хайпануть - давайте называть вещи своими именами. Причем эти заявления базируются на публичной информации. Речь идет о сообщениях о пребывании российской делегации в Соединенных Штатах, в частности, о трафике российского самолета, который находился в воздушном пространстве США. После этого появляются сообщения так называемой российской оппозиции относительно состава российской делегации", - отметил эксперт.

По словам Снегирева, сейчас говорить о том, что есть основания для окончания войны, нельзя.

"Объясню, почему. Российскую Федерацию не удовлетворяет текущая ситуация на фронте. То есть, условно говоря, выйти с новогодними поздравлениями и заявить, что война завершена, но при этом даже не достичь промежуточных целей "специальной военной операции" (в частности, выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей) при том, что определенная часть территорий РФ контролируется Силами обороны Украины, будет выглядеть по меньшей мере самоубийственно для российского диктатора. Согласитесь, что-то надо "продавать" внутреннему потребителю, а россияне хотят услышать в новогоднем поздравлении хотя бы условные победы", - пояснил Снегирев.

По словам эксперта, эти заявления медийщиков, скорее, фантазии известных медийных персонажей.

"Теперь рассмотрим реальную ситуацию. Сейчас РФ прилагает максимум усилий для вытеснения ВСУ из Курской области. Ведь к моменту инаугурации Трампа подойти с потерей части российской территории будет выглядеть недопустимо для российского электората. Также россияне пытаются до 20 января 2025 года выйти на административные границы Донецкой области. Но как это возможно? Военных ресурсов для этого нет", - подытожил Снегирев.

Сценарии окончания войны в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский постепенно меняет акценты в своей позиции по завершению войны с Россией, намекая, что Украина может сосредоточиться на вступлении в НАТО, даже если это потребует временного прекращения борьбы за возвращение оккупированных территорий. Однако, как отмечает The Wall Street Journal, перед Киевом стоят две значительные преграды. Первая - невысокие шансы на быстрое присоединение к Альянсу. Вторая - нежелание российского президента Владимира Путина обсуждать любые условия мирного урегулирования.

Зеленский также выразил надежду, что война может завершиться в 2025 году, но подчеркнул, что это зависит не только от Украины, но и от позиций других мировых лидеров.

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Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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