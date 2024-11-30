Завершение войны в следующем году: Зеленский раскрыл главное условие

Будущий президент США Дональд Трамп может оказать большое давление на Россию.

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Может ли Украина завершить войну в 2025 году / коллаж: Главред, фото: ОПУ, Стратком ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война в Украине может завершиться в следующем году. Однако это зависит от воли и решений других лидеров.

"Мы сделаем все, чтобы закончить эту войну. И у нас есть все возможности, чтобы закончить эту войну в следующем году. Мы можем это делать, но только вместе с Европой, вместе с США и, конечно, вместе с Украиной", - сказал президент в интервью Sky News.

Зеленский добавил, что будущий президент США Дональд Трамп может оказать большое давление на Россию из-за усиления Украины. Глава государства также указал на дипломатические пути для завершения войны.

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"Это может произойти быстро, но все зависит от воли. От воли тех, кто этого хочет. Понятно, что это не легко и это не произойдет завтра. Но это может произойти в следующем году. Я так чувствую, но все зависит от решений и воли других лидеров", - заявил Зеленский.

Переговоры с РФ - что известно

Напомним, как сообщал Главред, что в Офисе Президента ответили на вопрос о "заморозке войны". Страна-агрессор РФ не хочет переговоров и не будет останавливать войну с Украиной до тех пор, пока ее не принудят к объективному переговорному процессу, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В США признали, что Украину могут принудить к переговорам с РФ. Перед вступлением в должность новоизбранного президента США Дональда Трампа у Байдена пытаются помочь Украине подняться на более сильные позиции накануне диалога с агрессором.

Трамп и НАТО смогут привлечь Путина к переговорам. Страны НАТО и новоизбранный президент США Дональд Трамп смогут посадить президента страны-агрессора России Владимира Путина за стол переговоров, когда у Украины будет более сильная позиция.

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