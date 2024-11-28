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Оккупанты планируют новую операцию на Юге: в ВСУ раскрыли циничные планы врага

Марина Фурман
28 ноября 2024, 19:58
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Несколько дней подряд враг пытается проводить разведывательные действия возле разрушенного Антоновского моста.
ВСУ, оккупант
ВСУ держат врага под огневым контролем / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

Коротко:

  • Оккупанты хотят захватить острова в устье Днепра
  • Армия РФ пытается проводить разведывательные действия
  • ВСУ успешно отражают вражеские штурмы

Российские оккупанты пытаются высадиться на острова в устье Днепра на Херсонском направлении и взять их под свой контроль. Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

Он отметил, что эта операция россиян похожа на то, что происходило в Крынках.

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"Они это делают для того, чтобы потом попытаться занять плацдармы на правом берегу и оттянуть туда определенное количество наших сил и средств. Подобно тому, как мы в свое время сделали в Крынках", - сообщил он.

По его словам, российские захватчики находятся под огневым контролем ВСУ.

"В основном это острова Казацкий и Круглик. Несколько дней подряд враг пытается проводить разведывательные действия возле разрушенного Антоновского моста. Однако защитники Херсона отражают все эти попытки", - подчеркнул Владислав Волошин.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, депутат Харьковского областного совета Александр Скорик сообщал, что армия страны-агрессора России не оставляет намерений продвинуться вперед на Харьковщине. В частности на Купянском направлении осложнилась ситуация из-за прорыва врага на правый берег реки Оскол.

Как писал Главред, Россия может готовить наступление на Запорожье. Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что на Запорожском направлении происходит накопление сил врага.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин информировал, что российские оккупанты изменили тактику наступательных действий на фронте, применяя тактику продвижения и просачивания штурмовых групп, которые действуют в несколько волн.

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война в Украине линия фронта Украинский фронт Херсонская область Владислав Волошин
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