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Оккупанты не ограничатся Донбассом: в ВСУ раскрыли циничные планы врага

Марина Фурман
27 ноября 2024, 12:57
249
Армия РФ будет пытаться захватить как можно больше украинских территорий.
Оккупанты не ограничатся Донбассом: в ВСУ раскрыли циничные планы врага
Армия РФ штурмует украинские позиции / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, 31 отдельная механизированная бригада

Коротко:

  • РФ стремится захватить как можно больше украинских земель
  • ВСУ отбивают штурмы россиян и наносят врагу потери

Российские оккупанты не отказываются от своих захватнических целей и стремятся захватить как можно больше украинских территорий. Об этом рассказал командир экипажа БпЛА "Кара Небесная" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш в эфире "Эспрессо".

По его словам, враг не планирует ограничиваться только Донецкой областью.

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"Россияне активно штурмуют наши позиции. И, можно сказать, что они хотят захватить не только Донецкую область, не только Донбасс, а продвигаться и дальше. Раньше я думал, что их желание ограничится лишь захватом тех областей, которые они считают так называемой частью России, согласно их конституции. Однако теперь я уверен, что они планируют двигаться вперед и будут пытаться захватить как можно больше территории.", - сообщил Отченаш.

В то же время он добавил, что Силы обороны Украины активно отражают вражеские штурмы по всей линии фронта и наносят большие потери врагу, не позволяя ему захватить нашу землю.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина, российская армия перемещает на передовые позиции на юге Запорожской области подготовленные штурмовые группы. По его словам, враг может планировать штурмы на юге региона. Также ГУР МО докладывало, что на Запорожском направлении происходит накопление сил врага.

В свежем отчете аналитиков Института изучения войны говорится, что военное командование РФ предположительно рассматривает возможность наступления на юго-восточную часть Днепропетровской области. Американские специалисты упоминают в отчете заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что Москва якобы открыта для переговоров. Впрочем, он исключил возможность "замораживания" нынешней линии фронта или создания демилитаризованной зоны.

Аналитики проекта DeepState сообщали, что российская армия оккупировала Новоселидовку на Кураховском направлении и Петровку на Покровском направлении Донецкой области.

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Кто такой Андрей Отченаш?

Андрей Отченаш - командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ. Начал воевать в 2014 году в добровольческом батальоне ОУН, передает Цензор.нет.

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