Оккупанты цинично расстреляли 5 военнопленных ВСУ в Запорожской области - ОГП

Кратко:
- Россияне расстреляли 5 из шести военнопленных ВСУ
- Прокуратура начала уголовное производство
Оккупационные войска страны-агрессора России убили украинских военнопленных возле населенного пункта Новодаровка, что в Запорожской области. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Известно, что россияне совершили преступные действия 24 ноября 2024 года в Пологовском районе, где продолжаются активные боевые действия. Враг взял в плен шесть военных ВСУ, после чего цинично расстрелял пять из них.
"Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - сообщили в Офисе Генпрокурора.
Там также отметили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевской конвенции и квалифицируется как тяжких международное преступление.
Расстрел оккупантами украинских военнопленных
Напомним, Главред писал, что ранее в ноябре 2024 года армия страны-агрессора России расстреляла 5 военнопленных бойцов Вооруженных Сил Украины на Покровском направлении в Донецкой области.
Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил об очередном военном преступлении - российские оккупанты расстреляли пленных бойцов ВСУ на Покровском и Курском направлениях.
В октябре 2024 года во время наступления на Селидово военные РФ захватили в плен трех украинских бойцов. Через некоторое время оккупанты расстреляли безоружных военнопленных.
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Что такое Офис Генерального прокурора?
Офис Генерального прокурора - высший орган прокуратуры Украины, который организует и координирует деятельность всех органов прокуратуры и выполняет другие функции в соответствии с законом, пишет Википедия.
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