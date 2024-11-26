Россияне цинично расстреляли 5 военнопленных бойцов ВСУ: они отступали с позиций

Армия страны-агрессора России расстреляла 5 военнопленных бойцов Вооруженных Сил Украины на Покровском направлении в Донецкой области.
По предварительным данным, в ноябре 2024 года российские оккупанты совершили штурм позиций Сил обороны Украины вблизи села Петровка Покровского района. В результате наступления 5 военных ВСУ вынужденно отступили и спрятались в частном доме, сообщили в Офисе генпрокурора.
Как установили правоохранители, после окружения помещения российские военные взяли украинских защитников в плен. Их заставили безоружными оставить укрытие и лечь на землю. Затем оккупанты расстреляли их из автоматического оружия.
"Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению. Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", - добавили в Офисе генпрокурора.
Расстрел оккупантами пленных бойцов ВСУ в плену
Напомним, как ранее сообщал Главред, что 9 ноября стало известно, что российские захватчики расстреляли раненого и безоружного бойца ВСУ. Дмитрий Лубинец сообщил, что российские военные расстреляли, вероятно, раненого и безоружного украинского солдата. Этот момент оккупанты сняли на видео.
Российские оккупанты расстреляли пятерых пленных военных ВСУ вблизи Угледара. Стало известно, что во время штурма они взяли в плен пятерых безоружных украинских защитников. Одного из пленных оккупанты убили в лесополосе. Четырех других под конвоем вывели на дорогу, где расстреляли.
Российские оккупанты расстреляли пленных бойцов ВСУ на Покровском и Курском направлениях. Дмитрий Лубинец сообщил, что украинские военнопленные попали в российское окружение на Курщине. На Покровском направлении оккупанты взяли в плен двух военных ВСУ, они заставили мужчин раздеться догола.
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