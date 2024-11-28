Запад нацелен завершить войну: может ли Украина получить "супероружие" - Розумный

Чрезмерное вооружение Украины, по мнению многих западных лидеров, может лишь разозлить Путина.

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Запад меняет свою политику в отношении Украины в сторону окончания войны / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин с видео

Что сказал Розумный:

Запад намерен работать над окончанием войны

Союзники Украины боятся "слить" Путина

Украине не предоставят ядерное оружие для защиты

Страна-агрессор Россия начала применять для ударов по Украине баллистические ракеты средней дальности. Однако это вряд ли спровоцирует западных партнеров передать ВСУ "супероружие".

Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный.

"Этого точно не произойдет. Тем более, на Западе начинает побеждать мысль о том, что не надо раздражать Путина и слишком вооружать Украину, а надо уже каким-то образом завершить эту войну", - подчеркнул он.

Смотрите видео о позиции Запада по предоставлению Украине большего количества оружия:

По крайней мере, точно не идет речь о предоставлении ядерного вооружения, ведь Запад не ставит ставки на способность Украины отвечать на возможный ядерный удар РФ своим ядерным ударом.

Ядерное оружие / Инфографика: Главред

Предоставление Украине ядерного оружия - что известно

Напомним, издание The New York Times утверждало, что на Западе отдельные чиновники допускают возможность возвращения Украине ядерного оружия как гарантии безопасности от будущих войн.

Ранее Тарас Загородний прогнозировал, что появление у Украины ядерного оружия может принципиально изменить ход войны, однако, все будет зависеть от количества боеголовок и еще ряда смежных факторов.

Накануне Главред писал, что иностранные СМИ заявили, якобы Украина имеет возможности для создания собственного ядерного оружия всего за несколько месяцев. Это может произойти, если Дональд Трамп на посту президента США отзовет военную помощь.

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Кто такой Максим Розумный Максим Разумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года - профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

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