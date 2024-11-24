Как появление ядерного оружия у Украины повлияет на ход войны - прогноз

Возвращение ядерного потенциала Украины может не сыграть решающего значения в войне при нескольких условиях, указывает политический эксперт.

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Как появление ядерного оружия у Украины повлияет на ход войны / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ua.depositphotos.com

О чем сказал Загородний:

Появление у Украины ядерного оружия может изменить ход войны, однако все зависит от количества боеголовок

Украине стоит сосредоточиться на производстве обычного оружия

Украина должна идти самым простым и реальным путем

Появление у Украины ядерного оружия может принципиально изменить ход войны. Однако, все будет зависеть от количества боеголовок и еще ряда смежных факторов. Об этом сообщил политический и экономический эксперт Тарас Загородний во время чата на Главреде.

По его мнению, ядерное оружие прежде всего является инструментом сдерживания, и его реальная эффективность зависит от готовности к его применению. Если такая готовность есть, ядерное оружие становится реальным фактором. В противном случае, даже при его наличии, оно не играет решающей роли.

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"Все зависит от множества факторов: сколько боеголовок будет, куда они будут направлены и так далее. Сложно делать точные прогнозы, но вполне очевидно, что к Украине, если бы у нее было ядерное оружие, относились бы иначе и обращались бы с ней осторожнее: с ядерным государством всегда говорят на другом языке, с большим уважением", - указывает он.

Эксперт отмечает, что ключевым вопросом является готовность Украины действовать до конца и обострять ситуацию. Однако следует учитывать, что Россия имеет значительно больший ядерный арсенал, включая как тактические, так и стратегические ракеты.

"Даже если Украина произведет 100 боеголовок, во-первых, это будет дорого, а, во-вторых, не изменит общей пропорции. Например, считается, что у Великобритании 300 ракет, у Израиля - 100 ракет, но он не признается, что они есть. И Израиль граничит с ядерным государством, как и Украина с Россией", - отмечает Загородний.

Аналитик считает, что Украине стоит сосредоточиться на разработке и производстве обычных вооружений, поскольку это никто не ограничивает. В частности, создание миллиона дронов, способных выполнять задачи на территории России, может оказаться более эффективным, чем ядерное оружие, которое в этом случае не будет иметь решающего значения для россиян.

"Что ты сделаешь с ядерным оружием, если к тебе прилетают микроскопические дроны и уничтожают, например, правительство России или Госдуму? Вроде бы ядерного оружия нет, но результаты есть", - отмечает он.

Аналитик привел пример из фильма "Звездный десант", где солдат в ХХІІ веке учат метать ножи. Один из солдат спрашивает сержанта: "Зачем это нужно, если можно просто нажать ядерную кнопку, и ракета решит все проблемы?". В ответ сержант просит его приложить руку к стене, после чего бросает нож и пригвозживает ее. Затем добавляет: "А теперь попробуй нажать на ядерную кнопку".

По словам Загороднего, этот пример иллюстрирует идею, что Украина может массово создавать условные "ножи", такие как рои дронов, которые будут эффективно выполнять задачи без значительных последствий.

"Против кого ты будешь применять ядерное оружие, если прилетает рой дронов, которые делают все, что нужно, например, делают дисфункциональными ядерные установки противника или командные пункты, лишая возможности реагировать. Я считаю, что Украина должна идти самым простым и реальным путем, и не тратить ресурсы на то, что сейчас нам не нужно", - резюмировал эксперт.

Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

Восстановление ядерного потенциала Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, некоторые западные чиновники допускают возможность возвращения Украине ядерного оружия как средства обеспечения безопасности от будущих конфликтов. Об этом говорится в материале The New York Times, авторы которой ссылаются на собственные источники.

В Daily Mail недавно появился материал с предположением, что США могут рассмотреть передачу Украине ядерного оружия для обеспечения ее безопасности. В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что целью Украины является не получение ядерного вооружения, а достижение мира и ликвидация России как агрессора для обеспечения долговременной безопасности.

Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что страна остается верной обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия и не планирует его разрабатывать. При этом МИД обвинил Россию в распространении ложной информации о якобы ядерных амбициях Украины.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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