Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украина может разработать ядерное оружие за считанные дни: СМИ раскрыли детали

Алексей Тесля
13 ноября 2024, 20:21
134
Речь, в частности, идет о создании основного устройства из плутония, пишут журналисты.
Украина, ядерное оружие
СМИ пишут о способности Украины получить ядерное оружие / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Основное:

  • Украина может быстро разработать простую ядерную бомбу
  • Киев может повторить успех США в рамках Манхэттенского проекта

Украина имеет возможности для создания собственного ядерного оружия всего за несколько месяцев.

Об этом пишет издание The Times со ссылкой на документы, подготовленные для Министерства обороны Украины.

видео дня

Уточняется, что Украина может быстро разработать простую ядерную бомбу в случае, если Дональд Трамп на посту президента США отзовет военную помощь.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
/ Инфографика: Главред

Речь, в частности, идет о создании основного устройства из плутония по технологии, подобной бомбе "Толстяк", сброшенной на Нагасаки в 1945 году.

"Создать простую атомную бомбу, как это сделали США в рамках Манхэттенского проекта, через 80 лет не будет сложной задачей", — говорится в документе.

При этом отмечается что, скорее всего, Украине, чтобы не тратить время на строительство и эксплуатацию крупных объектов, необходимых для обогащения урана, пришлось бы использовать плутоний, добытый из отработанных топливных стержней ядерных реакторов.

Ядерный шантаж РФ - последние новости по теме

Ранее диктатор Владимир Путин объявил о проведении очередной тренировки стратегических сил сдерживания с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. В то же время глава страны-агрессора пригрозил, что Россия и в дальнейшем будет "совершенствовать все компоненты ядерной триады".

Напомним, ранее Путину померещилось создание Украиной ядерного оружия. Создать ядерное оружие в современном мире не составляет особого труда, говорит диктатор РФ.

Как сообщал ранее Главред, в России отреагировали на слухи о возможном создании Украиной ядерной бомбы. В Кремле пожаловались, что Украина якобы желает прямой войны НАТО и России.

Больше новостей:

Что такое ядерное оружие?

Ядерное оружие – оружие массового поражения, состоящее из впечатляющих компонентов ударного, температурного и облучающего действий. На расстоянии около километра от центра взрыва происходят сплошные разрушения и уничтожается все живое вне укрытий. Такое действие обусловлено тем, что мощность ядерного взрыва намного больше, чем любого боеприпаса, созданного на основе химической взрывчатки, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ядерное оружие ядерное вооружение война России и Украины
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина может разработать ядерное оружие за считанные дни: СМИ раскрыли детали

Украина может разработать ядерное оружие за считанные дни: СМИ раскрыли детали

20:21Украина
Россияне в форме ВСУ пытались прорваться на Харьковщине - Генштаб

Россияне в форме ВСУ пытались прорваться на Харьковщине - Генштаб

20:15Украина
Демобилизация ограниченно годных лиц до 25 лет: в Раде состоялось голосование

Демобилизация ограниченно годных лиц до 25 лет: в Раде состоялось голосование

19:39Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Бывшая жена Узелкова приняла решение и сделала заявление - детали

Бывшая жена Узелкова приняла решение и сделала заявление - детали

Легче, чем кажется: как отличить натуральное сливочное масло от подделки

Легче, чем кажется: как отличить натуральное сливочное масло от подделки

Из чего делают крупу кускус: способ изготовления продукта удивит многих

Из чего делают крупу кускус: способ изготовления продукта удивит многих

Бронирование от мобилизации: в Минобороны сделали важное заявление

Бронирование от мобилизации: в Минобороны сделали важное заявление

В СМИ назвали вероятную дату выборов в Украине: при чем здесь Трамп

В СМИ назвали вероятную дату выборов в Украине: при чем здесь Трамп

Последние новости

20:50

Раковина будет сиять, как новая: один элемент удалит пятна за считанные минуты

20:21

Украина может разработать ядерное оружие за считанные дни: СМИ раскрыли детали

20:15

Россияне в форме ВСУ пытались прорваться на Харьковщине - Генштаб

20:09

"Больно и преступно": Россия разрушила павильон, где снимали шоу "Мастер Шеф"

20:05

Потрясающая головоломка с мороженым: лишь единицы найдут 3 пустых рожка за 30 секунд

Если РФ выведет из строя две АЭС, тогда возможен блэкаут, ремонт займет 1-2 недели - КорольчукЕсли РФ выведет из строя две АЭС, тогда возможен блэкаут, ремонт займет 1-2 недели - Корольчук
20:00

После обвинений в неверности: Никитюк "замаскировалась" и сменила имидж

19:58

Праздничная одежда на Новый год: стоит ли доставать лучшее платье из гардероба

19:39

Демобилизация ограниченно годных лиц до 25 лет: в Раде состоялось голосование

19:28

Влупит -6 и будет сильный снег: синоптики ошарашили прогнозом погоды

Реклама
19:17

Переговоры по окончанию войны: Трамп назначит спецпредставителя по Украине – СМИ

19:10

"20 января закончится война": это уже просто не смешномнение

18:59

Мелания Трамп готовится нарушить правило первой леди - СМИ

18:42

"Для России закон не писан": Жданов назвал два варианта завершения войны

18:38

Трамп и Байден встретились в Белом доме: о чем они будут говорить

18:23

РФ будут "обнулять": у Зеленского раскрыли подробности переговоров с Трампом

18:19

В 2025 году может подняться тариф на передачу электроэнергии: что известно

18:10

Какое существо на Земле не пьянеет от алкоголя: ученые раскрыли настоящий феномен

17:37

Активное наступление началось: в ВСУ рассказали об обострении и ходе боев на Юге

17:33

"Без логики": Подоляк сделал заявление об окончании войны и выборах в Украине

17:13

В Сеуле раскрыли детали боевых действий военных КНДР против армии Украины

Реклама
17:09

Могут казаться абсолютно чистыми: 5 вещей, которые вы забываете стирать чаще

17:05

Оказался "ходоком": названо имя "причины" развода Хью Джекмана - СМИ

16:57

В каких цветах одежды встречать 2025 год: принесут успех, счастье и удачуВидео

16:33

Чем отличаются 2 изображения мальчика: только самый умный найдет все отличия

16:28

Энергетический пит-стоп: почему в Украину вернулись отключения света

16:26

В НАТО назвали условие ввода войск в Украину и пригрозили "выкинуть" россиян

16:02

"Это измена": молодой бойфренд Никитюк устроил ведущей сцену ревности

15:59

Откуда пошла традиция ставить елку на Новый год: когда наряжать елку 2024Видео

15:55

Какие "планы" могут быть у Путина и Трампа на Украину: Жданов дал неожиданный прогнозЭксклюзив

15:43

Как на месяц избавиться от пыли в доме: поможет копеечный чудо-спрей

15:40

"Наступили черные дни": Трамп может начать серьезно давить на Украину - Жданов

15:33

Не переубедить: 5 самых упрямых знаков зодиака

15:12

США не дадут Украине Tomahawk: Жданов объяснил, как Путин "кинул" Трампа

14:50

Трамп хочет создать буферную зону в Украине: в Пентагоне неожиданно отреагировали

14:50

Бои на стыке трех областей: может ли РФ начать большое наступление - Братчук

14:40

Расформирование ТЦК и создание из них бригад: в ТЦК оценили инициативу депутатов

14:28

Для мамы, у которой есть все: беспроигрышные идеи подарков на Рождество

14:21

Не стоят и 10 тысяч: путинист Соседов красиво опустил всю российскую эстраду

14:10

Как убрать царапины с мебели навсегда: несколько полезных лайфхаков

14:10

Симпатяга из популярного сериала: назван самый сексуальный мужчина 2024 года

Реклама
14:00

Шикарный салат на Новый год 2025: его разметут все, а Змея оценит рецептВидео

13:57

"Катастрофический урожай": украинцев предупредили о росте цен на популярный овощ

13:56

Умер легендарный голливудский актер, который играл королевские роли

13:46

США впервые подтвердили участие войск КНДР в боях против Украины: что известно

13:41

Что будет если не промывать рис: делать так нужно не всегда

13:33

Заморозка войны после победы Трампа наиболее вероятна, через пару лет РФ вновь пойдет в бой – Жданов

13:10

"Россияне убивают своих граждан": в ВСУ рассказали, как РФ обстреливает Курщину

13:09

Это мое спасение: Дарья Петрожицкая рассказала о своих близких подругах среди звезд

13:08

Вкусно, как у мамы: рецепт идеальной квашенной капустыВидео

12:57

Война против Украины обогащает самые бедные регионы РФ: WSJ раскрыло впечатляющие потери

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять