Украина может разработать ядерное оружие за считанные дни: СМИ раскрыли детали

Речь, в частности, идет о создании основного устройства из плутония, пишут журналисты.

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СМИ пишут о способности Украины получить ядерное оружие / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

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Украина может быстро разработать простую ядерную бомбу

Киев может повторить успех США в рамках Манхэттенского проекта

Украина имеет возможности для создания собственного ядерного оружия всего за несколько месяцев.

Об этом пишет издание The Times со ссылкой на документы, подготовленные для Министерства обороны Украины.

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Уточняется, что Украина может быстро разработать простую ядерную бомбу в случае, если Дональд Трамп на посту президента США отзовет военную помощь.

/ Инфографика: Главред

Речь, в частности, идет о создании основного устройства из плутония по технологии, подобной бомбе "Толстяк", сброшенной на Нагасаки в 1945 году.

"Создать простую атомную бомбу, как это сделали США в рамках Манхэттенского проекта, через 80 лет не будет сложной задачей", — говорится в документе.

При этом отмечается что, скорее всего, Украине, чтобы не тратить время на строительство и эксплуатацию крупных объектов, необходимых для обогащения урана, пришлось бы использовать плутоний, добытый из отработанных топливных стержней ядерных реакторов.

Ядерный шантаж РФ - последние новости по теме

Ранее диктатор Владимир Путин объявил о проведении очередной тренировки стратегических сил сдерживания с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. В то же время глава страны-агрессора пригрозил, что Россия и в дальнейшем будет "совершенствовать все компоненты ядерной триады".

Напомним, ранее Путину померещилось создание Украиной ядерного оружия. Создать ядерное оружие в современном мире не составляет особого труда, говорит диктатор РФ.

Как сообщал ранее Главред, в России отреагировали на слухи о возможном создании Украиной ядерной бомбы. В Кремле пожаловались, что Украина якобы желает прямой войны НАТО и России.

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Что такое ядерное оружие? Ядерное оружие – оружие массового поражения, состоящее из впечатляющих компонентов ударного, температурного и облучающего действий. На расстоянии около километра от центра взрыва происходят сплошные разрушения и уничтожается все живое вне укрытий. Такое действие обусловлено тем, что мощность ядерного взрыва намного больше, чем любого боеприпаса, созданного на основе химической взрывчатки, пишет Википедия.

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