"Это несложно": Путину померещилось создание Украиной ядерного оружия

Создать ядерное оружие в современном мире не составляет особого труда, говорит диктатор РФ.

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Владимир Путин прокомментировал вероятность создания Украиной ядерного оружия / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин из видео

Российский диктатор Владимир Путин заявил о том, что рассуждения о возможном создании Украиной ядерного оружия является провокацией.

В ходе встречи с представителями СМИ стран-членов БРИКС он подчеркнул, что любой шаг в этом направлении "повлечет за собой соответствующую реакцию", передают пропагандисты РФ.

"Это очередная провокация. Создать ядерное оружие в современном мире несложно. Я не знаю, способна ли сейчас это сделать Украина, это не так просто для Украины сегодняшнего дня. Но, в целом, здесь больших сложностей нет", - говорит бункерный диктатор.

Вместе с тем он сказал, что это является "опасной провокацией" и якобы "такая угроза будет адекватно воспринята, Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах".

Что означают изменения в ядерной доктрине России Пункт о том, что Россия может применить ядерное оружие против якобы "агрессии" неядерных стран при поддержке ядерных, в том числе, означает формальную легитимизацию удара по Украине. Украина не владеет ядерным оружием, однако, по логике российской пропаганды, ее военные усилия поддерживает НАТО, члены которого обладают ядерным оружием.

"Любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию", - добавил обитатель Кремля.

Смотрите видео - Путин остался без ядерной дубинки:

Напомним, Владимир Зеленский объяснил, что уже обсуждал этот вопрос с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, и выдвинул ему условие для новых гарантий долгосрочного мира — либо ядерное оружие, либо НАТО. Украина, по словам Зеленского, выбрала путь к членству в Альянсе.

Как сообщалось ранее, позже президент уточнил, что не имел в виду создание ядерной бомбы. Он еще раз подчеркнул, что Киев в настоящее время рассматривает вариант членства в НАТО.

Ранее в России отреагировали на слухи о возможном создании Украиной ядерной бомбы. В Кремле пожаловались, что Украина якобы желает прямой войны НАТО и России.

/ Инфографика: Главред

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