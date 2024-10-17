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Зеленский в Брюсселе. План мира, данные о КНДР, ядерное оружие и саммит с РФ в ноябре

Яна Ставская
17 октября 2024, 15:23обновлено 17 октября, 16:16
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Зеленский сегодня, 17 октября, прибыл в Брюссель, где уже представил План победы членам Европейского Совета. Главред собрал главные тезисы президента.
Зеленский в Брюсселе. План мира, данные о КНДР, ядерное оружие и саммит с РФ в ноябре
Зеленский представил План мира членам Евросовета - главное / Коллаж Главреда. Фото: ОП

Главные тезисы

  • Украина будет просить разместить "ядерный пакет" на своей территории в рамках "неядерного сдерживания" России
  • Иран и КНДР помогают России с оружием, а Китай - затягивает войну
  • Эта зима будет опасной
  • План мира - не для критиков, а для обеспечения Украины силами
  • Второй саммит мира пройдет в ноябре. Запад настаивает на участии России
  • Военные КНДР уже на оккупированных Россией территориях

Президент Владимир Зеленский в четверг, 17 октября, прибыл в Брюссель, где представит план победы лидерам Европы. В своем обращении накануне Зеленский еще раз подчеркнул, что Украина стремится к справедливому миру.

В ходе поездки президент также встретится с президентом Европарламента Робертой Мецолой, главами политических групп в Европарламенте, генсеком НАТО Марком Рютте. Среди анонсированного - и заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны.

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Главред собрал главное из заявлений Зеленского в Брюсселе, 17 октября.

Подробности плана победы. Что такое неядерное сдерживание?

В Брюсселе Зеленский впервые объяснил третий пункт своего плана победы - неядерное сдерживание России.

"Неядерное сдерживание России" - это, в частности, размещение на территории Украины "ракетного пакета". Путин должен уважать нашу силу, а не заставлять свободный мир дрожать от его угроз. И мы сможем применить пакет сдерживания, только если Россия не прекратит войну", - заявил Зеленский.

Сам документ содержит кроме 5 пунктов еще и засекреченные приложения. В них говорится, в частности, о предоставлении помощи в кратчайшие сроки.

Пункты плана победы, план победы Инфографика
План победы - основные пункты / Инфографика: Главред

Китай помогает России вести войну

Зеленский озвучил, что пока КНДР и Иран помогают России с ресурсами, Китай "помогает затягивать войну".

"Они (россияне) получают помощь от Северной Кореи снарядами, оборудованием, а теперь даже людьми. Плюс Иран... К сожалению, мы также имеем четкие данные разведки о том, что Китай все еще активно помогает России затягивать эту войну", - высказался президент.

Эта зима будет опасной

Во время пресс-брифинга с Шарлем Мишелем Зеленский сказал, что зимние периоды всегда являются тяжелыми для Украины, а этот в частности будет еще и опасным.

Зеленский отреагировал на критику плана победы

Президент ответил, что план разработан "не для критиков". Он подчеркнул, что документ направлен на обеспечение Украины силами, независимо от действий России.

"Это не про кого-то. Мы сделали этот план не для критиков или людей, которые готовы нас критиковать. Кстати, в начале вторжения было много людей, которые рассказывали как будут происходить события и как закончится война. Но сейчас мы находимся в Брюсселе, вместе с союзниками, друзьями и партнерами. Не так, как в начале войны, когда мы оставались в нашей столице и вокруг нас были только российские войска", - отметил Зеленский.

К слову, аналитик BILD Юлиан Репке раскритиковал план победы Зеленского, когда президент представил документ тезисно в среду, 16 октября.

Эксперт убежден, что Запад не выполнит главные пункты Плана по вступлению Украины в НАТО и разрешению на глубокие удары по РФ.

Зеленский в Брюсселе. План мира, данные о КНДР, ядерное оружие и саммит с РФ в ноябре
Зеленский встретился с Шарлем Мишелем / Фото: ОП

Участие России в саммите мира

Второй саммит мира, по словам Зеленского, должен состояться уже в ноябре. Однако будет ли Россия участвовать в саммите, на чем настаивает Запад, пока неизвестно.

Сам Зеленский раньше называл План победы "мостом" к саммиту мира. Киев уже неоднократно отмечал обязательность участия российской делегации в мероприятии — в этом заинтересована как Европа, так и "дружественные" к Москве страны.

Посол Украины в Турции Василий Боднар объяснил, что это не будет двусторонняя встреча с россиянами. Скорее всего, она пройдет в формате, при котором будут участвовать и третьи стороны, например — Турция.

КНДР готовит контингент для войны в Украине

Зеленский подтвердил, что Россия использует военную КНДР для боевых действий против Украины. В частности, северокорейские офицеры уже находятся на временно оккупированных территориях Украины.

"Россия рассчитывает на такое усиление, поскольку она не успевает с мобилизацией, потому что слишком много теряет на поле боя и настроения такие в обществе, что они против мобилизации. Именно поэтому он (глава РФ Владимир Путин – ред.) ищет внешнюю поддержку. Я знаю, что намерено подготовить 10 тысяч солдат из разных родов войск", - подчеркнул Зеленский.

"Или ядерное оружие, или НАТО"

Гарантией безопасности Украины может стать либо ядерное оружие, либо вступление в НАТО. Киев отдал свои боеголовки и теперь вынужден воевать с Россией, нарушившей обязательства в рамках Будапештского меморандума.

Президент рассказал, что в разговоре с Дональдом Трампом заявил о необходимости реальных гарантий безопасности для Украины. Это либо ядерное оружие, либо НАТО. Киеву следует вступать в блоки для защиты своего государства.

Армия КНДР - что о ней известно

Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики.

В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия.

Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек.

Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.

Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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