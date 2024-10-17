Китай помогает России в ведении войны: Путин готовит подкрепление - Зеленский

Силы и ресурсы России исчерпываются, поэтому она ищет мощных союзников.

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План победы предусматривает действия, которые могут остановить агрессора / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

На третий год полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор Россия начинает терять все больше ресурсов для ведения боевых действий, поэтому получает военную помощь из Ирана и Северной Кореи, а Китай помогает РФ затягивать войну.

Об этом во время выступления на заседании Европейского совета заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин сейчас готовит подкрепление, чтобы продолжать войну и в дальнейшем.

В частности Путин хочет сравниться в мощности производства боеприпасов с тем, что есть в странах Европейского союза. Это один из сигналов, который указывает на нежелание Москвы двигаться к прекращению войны.

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"Он получает помощь от Северной Кореи снарядами, оборудованием, а теперь даже людьми. Плюс Иран... К сожалению, мы также имеем четкие данные разведки о том, что Китай все еще активно помогает России затягивать эту войну", - подчеркнул Зеленский.

План победы / Инфографика: Главред

Однако мир может противодействовать России и, по словам президента, план победы Украины как раз рассчитан на то, чтобы усилить собственные позиции и закончить войну не позднее следующего года.

Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двум кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократке Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу.



По данным The Times, план, прежде всего, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

Помощь Ирана, КНДР и Китая России - что известно

Напомним, в начале сентября пресс-секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Россия получила партию баллистических ракет из Ирана. Такое развитие событий и рост сотрудничества между Россией и Ираном угрожает европейской безопасности и демонстрирует, что дестабилизирующее влияние Ирана распространяется далеко за пределы Ближнего Востока.

Накануне аналитики ISW заявили, что в Украине уже воюют солдаты из Северной Кореи, часть из которых проходит подготовку в России для возможного дальнейшего развертывания вместе с российскими войсками.

Ранее Китай вместе с Бразилией представил свое видение мирного плана окончания войны в Украине, которое больше похоже на попытку умиротворения на выгодных РФ условиях. И хотя в Украине такой вариант раскритиковали, в Китае заявили, что продолжат действовать на основе именно этой мирной инициативы.

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