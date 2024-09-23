'Не одобряли': президент Ирана выдал наглое заявление насчет войны РФ с Украиной

Тегеран хочет провести переговоры со странами Запада, уверяет Масуд Пезешкиан.

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В Иране ответили на обвинения в поставках ракет РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о том, что Тегеран якобы не поставлял Москве баллистические ракеты, которые могут использоваться для ударов по Украине.

По его словам, Иран никогда не поддерживал российское вторжение в Украину. Об этом он сказал журналистам на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, передает The Guardian.

Вместе с тем президент Ирана утверждает, что Тегеран хочет провести переговоры со странами Запада по поводу войны в Украине.

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"Мы готовы сесть за стол переговоров с европейцами и американцами, чтобы вести диалог и переговоры. Мы никогда не одобряли российскую агрессию против украинской территории", — добавил Пезешкиан.

Отношения Ирана и России и роль Тегереана в войне РФ в Украине До лета 2022 года Иран занимал позицию нейтралитета в отношении войны в Украине, в какой-то степени схожую с позициями Китая и Индии. 19 июля во время визита Путина высший руководитель Ирана Али Хаменеи назвал агрессивыне действия Кремля против Украины "превентивными мерами", прямо изменив официальную позицию на пророссийскую. На фоне вторжения РФ в Украину укрепилось экономическое сотрудничество между Ираном и Россией. Так, по данным агентства Tasnim, на начало октября экспорт товаров из Ирана в Россию вырос на 70 %. А товарооборот между странами за восемь месяцев 2022 года вырос почти на 40 %. Обе стороны не скрывали, что это стало следствием санкций, наложенных на Россию США и ЕС. В июле 2022 года, во время визита Владимира Путина в Тегеран, между Ираном и Россией был заключен договор о стратегическом партнёрстве.

Россия начала поставки нефтепродуктов в Иран, а российская корпорация "Газпром" инвестирует в нефтегазовый сектор Ирана 40 млрд долларов. В Россию, по его словам, будут экспортироваться иранские автомобили, запчасти и авиадетали. Кроме того, была достигнута договорённость о подписании Ираном соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Усилилась и военно-экономическое сторудничество между странами. В мае 2023 года эксперты Института изучения войны обратили внимание на сообщение о намерении Москвы приобрести дополнительные беспилотники в Иране – после того, как российские военные использовали для атак на украинскую инфраструктуру большинство из 400 иранских беспилотников, приобретенных с августа 2022 года. В свою очередь иранские СМИ сообщили о получении первой партии российских многоцелевых истребителей Су-35. Согласно оценке анонимного высокопоставленного чиновника Исполнительного офиса президента США, озвученной изданию The New Yorker в начале ноября 2022 года, Иран был полностью вовлечен в войну в Украине.

Передача Ираном передал баллистические ракеты РФ

Напомним, Иран передал России партию баллистических ракет. Согласно сообщениям СМИ, пока речь идет о ракетах малого радиуса действия, но - в случае их успешного применения - Тегеран поставит партию более дальнобойного оружия.

Украина уверена, что Россия будет использовать иранскую "помощь" для террора гражданских.

Госсекретарь США подтвердил, что Иран передал РФ ракеты дальностью 120 километров. Вероятно, их Россия применит "в ближайшие недели" по "ближним целям".

В Пентагоне также подтвердили передачу Ираном России баллистических ракет ближнего радиуса действия. Спикер Министерства обороны США генерал-майор Патрик Райдер заявил, что оккупанты могут использовать ракеты ближнего радиуса действия Fath 360 в течение нескольких недель против Украины, что приведет к гибели еще большего количества украинских гражданских лиц.

/ Инфографика: Главред

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