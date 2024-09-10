Иран передал России ракеты до 120 км - США готовят 'шаги': о чем говорил Блинкен

На фоне поставок России иранской баллистики и подготовки агрессором к новому удару Киев посетят американская и британская делегации.

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Блинкен едет в Киев, чтобы потом передать предложения ОП Байдену / Коллаж Главреда. Фото: ОП, скриншот видео

США располагают информацией, что Россия готовится применить иранские ракеты против Украины в ближайшее время, речь идет о следующих нескольких неделях, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции с главой МИД Британии Дэвидом Лемми во вторник, 10 сентября.

Лемми, в свою очередь, анонсировал совместный с Блинкеном визит в Киев на этой неделе. Тогда как в Вашингтоне ответили, какими будут решения Соединенных Штатов в ответ на поставку Тегераном ракет российским войскам. Подробнее об этом и другом читайте ниже - Главред собрал самое главное.

Блинкен отправляется в Киев - дата и цели

На сайте Госдепа указывается, что Блинкен посетит Киев вместе с британским коллегой в среду, 11 сентября, где встретится с президентом Владимиром Зеленским и высокопоставленными правительственными чиновниками.

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Среди прочего, украинские власти обсудят с американской и британской делегациями текущие потребности ВСУ на поле боя.

Затем Блинкен отправится в Польшу для обсуждения, в том числе, вопроса о дальнейшей поддержке Украины.

Заявление Америки и Британии по поводу поставки иранской "баллистики" России

"(Мы) полностью согласны с необходимостью бороться со злонамеренной деятельностью Ирана в регионе и за его пределами. Мы видим тревожную тенденцию усиления поддержки Ираном Кремля, и сегодня мы обсудили наше общее обязательство привлечь Тегеран к ответственности за их подрыв глобальной стабильности", - сказал Лемми.

Блинкен же добавил, что Иран передал России ракеты дальностью 120 километров. Это вооружение, с учетом радиуса действия, агрессор, вероятно, применит "в ближайшие недели" по "ближним целям".

"Это означает, что Россия сможет приберечь (запасы, - Главред) своих собственных баллистических ракет для целей на большем расстоянии, а не использовать их на меньшем радиусе. Для этого будут расходоваться иранские ракеты, которые имеют радиус около 75 миль (120 км, - Главред), поэтому это увеличивает мощность (атак, - Главред) и интенсифицирует боевые действия", - пояснил госсекретарь.

Блинкен назвал Россию "самой большой угрозой европейской безопасности со времен окончания холодной войны".

Тут же Блинкен анонсировал новые санкции против Ирана.

Разрешение на дальнобойные удары ВСУ по России

Во время пресс-конференции у Бликена и Лемми спросили о разрешении ВСУ бить ракетами Storm Shadow вглубь России.

К слову, ранее СМИ писали, что Соединенные Штаты всячески "педалировали" получение Украиной разрешения на такое применение британских крылатых ракет.

Американский госсекретарь на этот раз ответил, что США будут "смотреть и слушать", чтобы как можно эффективнее определить цели ВСУ в ближайшие недели и месяцы.

Вопрос о предоставлении разрешения ВСУ на глубокое поражение российских целей на территории РФ президент США Джо Байден обсудит с британским премьером уже в эту пятницу.

"Мы передадим это нашим президенту (речь идет о Байдене, - Главред) и премьеру (Британии, - Главред). Я надеюсь, что это будет частью их разговора в пятницу", - отметил Блинкен.

Поставка Ираном ракет России – что стоит знать

Накануне стало известно, что Иран передал России партию баллистических ракет. Согласно сообщениям СМИ, пока речь идет о ракетах малого радиуса действия, но - в случае их успешного применения - Тегеран поставит партию более дальнобойного оружия.

Украина не сомневается, что Россия будет использовать эту иранскую "помощь" для террора гражданских.

В настоящее время неизвестно, сколько Тегеран передал оккупантам ракет, хотя СМИ пишут про 200 единиц.

Читайте подробнее об этом и о другом в материале Главреда: Как ракеты Ирана изменят обстрелы Украины и какие города окажутся под ударом

Отношения Ирана и России и роль Тегереана в войне РФ в Украине До лета 2022 года Иран занимал позицию нейтралитета в отношении войны в Украине, в какой-то степени схожую с позициями Китая и Индии.

19 июля во время визита Путина высший руководитель Ирана Али Хаменеи назвал агрессивные действия Кремля против Украины "превентивными мерами", прямо изменив официальную позицию на пророссийскую. На фоне вторжения РФ в Украину укрепилось экономическое сотрудничество между Ираном и Россией. Так, по данным агентства Tasnim, на начало октября экспорт товаров из Ирана в Россию вырос на 70%. А товарооборот между странами за восемь месяцев 2022 года вырос почти на 40%. Обе стороны не скрывали, что это стало следствием санкций, наложенных на Россию США и ЕС. В июле 2022 года, во время визита Владимира Путина в Тегеран, между Ираном и Россией был заключен договор о стратегическом партнерстве. Россия начала поставки нефтепродуктов в Иран, а российская корпорация "Газпром" инвестирует в нефтегазовый сектор Ирана 40 млрд долларов. В Россию, по его словам, будут экспортироваться иранские автомобили, запчасти и авиадетали. Кроме того, была достигнута договоренность о подписании Ираном соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Усилилось и военно-экономическое сотрудничество между странами. В мае 2023 года эксперты Института изучения войны обратили внимание на сообщения о намерении Москвы приобрести дополнительные беспилотники у Ирана - после того, как российские военные использовали для атак на украинскую инфраструктуру большинство из 400 иранских беспилотников, приобретенных с августа 2022 года. В свою очередь иранские СМИ сообщили о получении первой партии российских многоцелевых истребителей Су-35. Согласно оценке анонимного высокопоставленного чиновника Исполнительного офиса президента США, озвученной изданию The New Yorker в начале ноября 2022 года, Иран был полностью вовлечен в войну в Украине.

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