Три уровня защиты подстанций, налоги и блэкаут зимой: главное с пресс-конференции Шмыгаля

Премьер прокомментировал как повышение налогов, так и транспортировку нефти венгерской компанией. Главред собрал самое главное.

https://glavred.info/ukraine/tri-rivni-zahistu-pidstanciy-podatki-i-blekaut-vzimku-golovne-z-preskonferenciji-shmigalya-10595846.html Ссылка скопирована

Шмыгаль дал пресс-конференцию 10 сентября - главное / Колаж Главреда. Фото: УНИАН

На пресс-конференции во вторник, 10 сентября, глава Кабмина Денис Шмыгаль рассказал о строительстве трех уровней защиты подстанций Укрэнерго от ударов России, о повышении налогов и ситуации со светом зимой.

О чем говорил Шмыгаль в разговоре с журналистами - читайте в материале ниже. Главред собрал самое главное.

"Зиму точно пройдем" - что будет со светом

Шмыгаль отметил, что 85% энергообъектов уже защищены. Эту зиму в смысле отключений электроэнергии Украина "точно пройдет".

видео дня

Персональную ответственность за защиту несут руководство Энергоатома и министр энергетики Герман Галущенко, подчеркнул премьер.

"Хочу процитировать нашего президента, который предложил не делать пиара на вопросах энергетики. И это очень важно. Сегодня никто не может сказать о 4 часах, 16, или совсем без отключений. Потому что россияне имеют свои планы террористические - уничтожение нашей энергоинфраструктуры, продолжение своей геноцидной политики, мы к этому готовимся. Понимаем, как проходить эту зиму. Мы точно ее пройдем вместе объединенные, подготовленные к этой зиме", - сказал Шмыгаль.

Украина оснастит 22 подстанции Укрэнерго третьим уровнем защиты от ракет и дронов

Агентство по восстановлению начало строительство третьего уровня защиты на 22 подстанциях Укрэнерго, заявил глава правительства.

"Это очень дорогой проект - приближается к сотне миллиардов гривен... С третьим уровнем защиты мы работаем, но это пока - эксперимент. Он потребует немного большего времени: как для создания строительства, так и для понимания, что этот уровень защиты действительно на 100% работает и защищает от любого поражения любым средствами, которые есть в распоряжении россиян", - пояснил он.

Эти уровни защиты нужны не только для защиты энергообъектов, но и других, к примеру защиты производства во время войны.

Оптимизм насчет 500 миллиардов гривен для армии

Шмыгаль назвал три параметра, которые объясняют сдержанный оптимизм Кабмина насчет 500 миллиардов гривен на финансирование Сил обороны:

Перевыполнение плана по сбору налогов и платежей. По словам премьера, речь идет о 75 миллиардах гривен

Сбережения 64 миллиардов гривен по обслуживанию внешнего долга.

Внутренние заимствования 220 миллиардов гривен, что уже прописано в проекте к изменениям бюджета.

Заимствования в банках позволили немного уменьшить налоговое давление по увеличению налогов, считает Шмыгаль.

Однако премьер допускает "умеренную эмиссию" и подтверждает необходимость роста налогов в целом.

"Мы это делаем и партнеры об этом просят - увеличить налоги. Это наша ответственность - финансировать армию. И мы должны это делать", - отметил он.

Украина не против транзита нефти венгерской компанией

Премьер отметил, что Украина не против транзита нефти венгерской компанией. Мол, компании, которые подписали соответствующее соглашение, таким образом выполняют обязательства Украины в рамках соглашения об ассоциации.

Детали этого соглашения между компаниями Шмыгалю не известны.

Напомним, венгерская энергетическая компания Mol Nyrt заключила соглашение, которое обеспечит непрерывную поставку российской нефти через трубопровод, проходящий через территорию Украины. Эта новость появилась после того, как Украина фактически запретила "Лукойлу" использовать ее в качестве транзитной страны в ответ на российское вторжение.

Мор рыбы в реке Сейм и угроза для Десны

Премьер объяснил, что реку Сейм загрязнил отходами российский сахарный завод в городе Теткино.

Это привело к снижению уровня кислорода в реке и море рыбы. Однако Украина со своей стороны принимает меры по очистке водоема "активным илом" и отбору мертвой рыбы.

Сейчас опасностей ни для Десны, ни для приграничья Черниговской области нет, уверяет глава правительства.

Решение об изменениях в правительстве принимали депутаты из "Слуги народа"

Решение об изменении министров принимала "Слуга народа". Речь шла не о претензиях, а о повышении эффективности, отметил Шмыгаль.

"Я как премьер-министр по представлению фракции вносил эти кандидатуры. С каждым из кандидатов у нас был не один разговор. Мы формировали стратегию того, как будем двигаться дальше. Это ответ на вопрос, формировал ли я кадровую политику", — ответил глава правительства.

В кадровых изменениях Кабмина говорилось не о "претензиях", но о "повышении эффективности", "изменении направлений и приоритетов", отметил он.

Читайте об этом подробнее в нашем материале: Рада поддержала назначение новых министров. Кто они?

Будет ли индексация пенсий в 2025 году

Денис Шмыгаль подчеркнул, что, несмотря на третий год полномасштабной войны, индексация пенсий в 2025 году состоится.

"Благодаря финансовой поддержке мы сохранили все социальные выплаты. Все соцвыплаты, пенсии платятся. И так будет продолжаться... Все индексации были проведены в марте 2023-го, в марте 2024-го и будут проведены в марте 2025 года по пенсиям", – заявил Шмыгаль.

С 1 мая пенсионные выплаты для тех, кто получал не более 10 тысяч гривен, выросли на 300 гривен (для пенсионеров 70-74 лет), на 456 гривен (для получателей 75-79 лет) и для 579 (граждан в возрасте 80 лет и больше).

Украина не будет сотрудничать с Россией по поставкам газа и нефти

Кабмин не вовлечен в переговоры о продлении соглашения с Россией о транзите ее газа и нефти, заверил Шмыгаль.

"Мы готовы выполнять наше соглашение об ассоциации, но мы не готовы и не будем сотрудничать с Россией (по транспортировке нефти и газа, — Главред) и не будем продолжать с ними соглашения", — сказал он.

Премьер добавил, что он в переговорах не участвует.

"Я в переговорах участия не принимаю. Уверен, что по состоянию на сегодняшний день переговоров по продолжению транзита российского газа нет. Возможно, есть переговоры на уровне европейских стран с кем-то еще, кто мог бы поставлять газ. Сегодня украинское правительство не вовлечено в переговоры по транзиту российского газа или нефти", — сказал Шмыгаль.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред