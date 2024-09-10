УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Три уровня защиты подстанций, налоги и блэкаут зимой: главное с пресс-конференции Шмыгаля

Яна Ставская
10 сентября 2024, 14:30обновлено 10 сентября, 15:28
137
Премьер прокомментировал как повышение налогов, так и транспортировку нефти венгерской компанией. Главред собрал самое главное.
Три уровня защиты подстанций, налоги и блэкаут зимой: главное с пресс-конференции Шмыгаля
Шмыгаль дал пресс-конференцию 10 сентября - главное / Колаж Главреда. Фото: УНИАН

На пресс-конференции во вторник, 10 сентября, глава Кабмина Денис Шмыгаль рассказал о строительстве трех уровней защиты подстанций Укрэнерго от ударов России, о повышении налогов и ситуации со светом зимой.

О чем говорил Шмыгаль в разговоре с журналистами - читайте в материале ниже. Главред собрал самое главное.

"Зиму точно пройдем" - что будет со светом

Шмыгаль отметил, что 85% энергообъектов уже защищены. Эту зиму в смысле отключений электроэнергии Украина "точно пройдет".

видео дня

Персональную ответственность за защиту несут руководство Энергоатома и министр энергетики Герман Галущенко, подчеркнул премьер.

"Хочу процитировать нашего президента, который предложил не делать пиара на вопросах энергетики. И это очень важно. Сегодня никто не может сказать о 4 часах, 16, или совсем без отключений. Потому что россияне имеют свои планы террористические - уничтожение нашей энергоинфраструктуры, продолжение своей геноцидной политики, мы к этому готовимся. Понимаем, как проходить эту зиму. Мы точно ее пройдем вместе объединенные, подготовленные к этой зиме", - сказал Шмыгаль.

Украина оснастит 22 подстанции Укрэнерго третьим уровнем защиты от ракет и дронов

Агентство по восстановлению начало строительство третьего уровня защиты на 22 подстанциях Укрэнерго, заявил глава правительства.

"Это очень дорогой проект - приближается к сотне миллиардов гривен... С третьим уровнем защиты мы работаем, но это пока - эксперимент. Он потребует немного большего времени: как для создания строительства, так и для понимания, что этот уровень защиты действительно на 100% работает и защищает от любого поражения любым средствами, которые есть в распоряжении россиян", - пояснил он.

Эти уровни защиты нужны не только для защиты энергообъектов, но и других, к примеру защиты производства во время войны.

Оптимизм насчет 500 миллиардов гривен для армии

Шмыгаль назвал три параметра, которые объясняют сдержанный оптимизм Кабмина насчет 500 миллиардов гривен на финансирование Сил обороны:

  • Перевыполнение плана по сбору налогов и платежей. По словам премьера, речь идет о 75 миллиардах гривен
  • Сбережения 64 миллиардов гривен по обслуживанию внешнего долга.
  • Внутренние заимствования 220 миллиардов гривен, что уже прописано в проекте к изменениям бюджета.

Заимствования в банках позволили немного уменьшить налоговое давление по увеличению налогов, считает Шмыгаль.

Однако премьер допускает "умеренную эмиссию" и подтверждает необходимость роста налогов в целом.

"Мы это делаем и партнеры об этом просят - увеличить налоги. Это наша ответственность - финансировать армию. И мы должны это делать", - отметил он.

Украина не против транзита нефти венгерской компанией

Премьер отметил, что Украина не против транзита нефти венгерской компанией. Мол, компании, которые подписали соответствующее соглашение, таким образом выполняют обязательства Украины в рамках соглашения об ассоциации.

Детали этого соглашения между компаниями Шмыгалю не известны.

Напомним, венгерская энергетическая компания Mol Nyrt заключила соглашение, которое обеспечит непрерывную поставку российской нефти через трубопровод, проходящий через территорию Украины. Эта новость появилась после того, как Украина фактически запретила "Лукойлу" использовать ее в качестве транзитной страны в ответ на российское вторжение.

Мор рыбы в реке Сейм и угроза для Десны

Премьер объяснил, что реку Сейм загрязнил отходами российский сахарный завод в городе Теткино.

Это привело к снижению уровня кислорода в реке и море рыбы. Однако Украина со своей стороны принимает меры по очистке водоема "активным илом" и отбору мертвой рыбы.

Сейчас опасностей ни для Десны, ни для приграничья Черниговской области нет, уверяет глава правительства.

Решение об изменениях в правительстве принимали депутаты из "Слуги народа"

Решение об изменении министров принимала "Слуга народа". Речь шла не о претензиях, а о повышении эффективности, отметил Шмыгаль.

"Я как премьер-министр по представлению фракции вносил эти кандидатуры. С каждым из кандидатов у нас был не один разговор. Мы формировали стратегию того, как будем двигаться дальше. Это ответ на вопрос, формировал ли я кадровую политику", — ответил глава правительства.

В кадровых изменениях Кабмина говорилось не о "претензиях", но о "повышении эффективности", "изменении направлений и приоритетов", отметил он.

Читайте об этом подробнее в нашем материале: Рада поддержала назначение новых министров. Кто они?

Будет ли индексация пенсий в 2025 году

Денис Шмыгаль подчеркнул, что, несмотря на третий год полномасштабной войны, индексация пенсий в 2025 году состоится.

"Благодаря финансовой поддержке мы сохранили все социальные выплаты. Все соцвыплаты, пенсии платятся. И так будет продолжаться... Все индексации были проведены в марте 2023-го, в марте 2024-го и будут проведены в марте 2025 года по пенсиям", – заявил Шмыгаль.

С 1 мая пенсионные выплаты для тех, кто получал не более 10 тысяч гривен, выросли на 300 гривен (для пенсионеров 70-74 лет), на 456 гривен (для получателей 75-79 лет) и для 579 (граждан в возрасте 80 лет и больше).

Украина не будет сотрудничать с Россией по поставкам газа и нефти

Кабмин не вовлечен в переговоры о продлении соглашения с Россией о транзите ее газа и нефти, заверил Шмыгаль.

"Мы готовы выполнять наше соглашение об ассоциации, но мы не готовы и не будем сотрудничать с Россией (по транспортировке нефти и газа, — Главред) и не будем продолжать с ними соглашения", — сказал он.

Премьер добавил, что он в переговорах не участвует.

"Я в переговорах участия не принимаю. Уверен, что по состоянию на сегодняшний день переговоров по продолжению транзита российского газа нет. Возможно, есть переговоры на уровне европейских стран с кем-то еще, кто мог бы поставлять газ. Сегодня украинское правительство не вовлечено в переговоры по транзиту российского газа или нефти", — сказал Шмыгаль.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Кабмин ВСУ налоги свет Денис Шмыгаль война России и Украины ракетный удар отключения света
Реклама

Главное за день

США решились: Байден хочет обсудить со Стармером разрешение для ВСУ на удары по РФ

США решились: Байден хочет обсудить со Стармером разрешение для ВСУ на удары по РФ

16:09 Мир
Выросло в разы с начала года: Шмыгаль назвал успехи Украины в производстве оружия

Выросло в разы с начала года: Шмыгаль назвал успехи Украины в производстве оружия

14:34 Украина
Три уровня защиты подстанций, налоги и блэкаут зимой: главное с пресс-конференции Шмыгаля

Три уровня защиты подстанций, налоги и блэкаут зимой: главное с пресс-конференции Шмыгаля

14:30 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Известный певец впервые прокомментировал слухи про роман с Тоней Матвиенко 39734

Известный певец впервые прокомментировал слухи про роман с Тоней Матвиенко

Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине началась жесткая магнитная буря 12373

Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине началась жесткая магнитная буря

Разошлись наши пути : alyona alyona высказалась о конфликте с Jerry Heil 12091

"Разошлись наши пути": alyona alyona высказалась о конфликте с Jerry Heil

Влупит +10: какие области атакуют дожди с грозами 11721

Влупит +10: какие области атакуют дожди с грозами

Последние новости

16:09

США решились: Байден хочет обсудить со Стармером разрешение для ВСУ на удары по РФ

15:59

В семье начнется "белая полоса": что нужно сделать 11 сентября - приметы

15:40

Женщина отправила своего кота на кремацию, а через четыре дня он вернулся домой

15:38

Нарастить воинственность: в ОП прокомментировали дроны над НАТО и Беларусью

15:35

Исчезает мгновенно: как быстро избавиться от запаха краски - эффективный способВидео

Россию ждут новые неприятные сюрпризы от Украины, будет кое-что интересное – майор ВСУ ГетьманРоссию ждут новые неприятные сюрпризы от Украины, будет кое-что интересное – майор ВСУ Гетьман
15:16

Церковный праздник 11 сентября: что запрещено делать в день преподобной Феодоры

15:12

Зажгла: Бейонсе устроила бесплатное шоу на свадьбе своего помощникаВидео

15:10

Водителям на заметку: что означает дорожный знак с авто и точками на белом фоне

15:02

Окончательно распрощалась с Меладзе: Вера Брежнева намекнула на новый роман

Реклама
15:01

Альтернатива российской компании: через Украину запустили транзит венгерской нефти

14:39

Защита подстанций от ракет и дронов: Шмыгаль рассказал об эксперименте Украины

14:34

Выросло в разы с начала года: Шмыгаль назвал успехи Украины в производстве оружия

14:32

Кратковременная жара +30 градусов возвращается: в Украине прогнозируют бабье лето

14:30

Три уровня защиты подстанций, налоги и блэкаут зимой: главное с пресс-конференции Шмыгаля

14:27

Дорогу забудут: что положить в погреб от мышей

14:23

Почему стоит хранить пищевую пленку в морозилке: неожиданная хитрость

14:16

Умер "Дарт Вейдер" и "Муфаса" - актер Джеймс Эрл Джонс

14:09

Как заготовить базилик на зиму: ТОП-3 проверенные и уникальные способы

14:01

Ситуация резко изменилась: россияне активизировались на новом направлении - ВСУ

14:01

Отдадут и Курчатов: Гетман предположил, куда ВСУ "пропустят" в Курской области

Реклама
13:50

"В активном поиске": московская дочь Ольги Сумской ошарашила поклонников - детали

13:28

Криминальный авторитет избил военного: в Черкасской области разгорелся скандал

13:27

Без единой капли химии: как отмыть решетку от вытяжки - эффективный способВидео

13:17

Сильно сдал: в сети появилось свежее фото Брюса Уиллиса

12:57

Угроза окружения: ВСУ начали отступление на одном из направлений фронта - Defense Express

12:50

Расширение цифровых документов в Дії: в Минцифры рассказали о новых услугах

12:42

Срезать кости ног: невестку Королевой ждет серьезная операция

12:28

"Не можем заставить РФ": в ООН официально признали беспомощность относительно войны в Украине

12:23

"Хватит прятаться": что произошло с чеченским внуком Аллы Пугачевой

12:06

Не будет ни в шкафу, ни на кухне: как избавиться от моли

12:04

РФ будет ждать новый бунт: майор ВСУ озвучил главный страх Кремля

11:37

РФ поднимает со дна судно "Донбасс": враг готовится к усилению давления на Запорожье

11:36

Ужасная причина: почему пчелы погибают после укуса человека, а осы - нетВидео

11:24

Китайский гороскоп на завтра 11 сентября: Козлам - обида и гнев, Быкам - безумие

11:19

Падение дронов РФ в странах НАТО: в Белом доме расставили точки над "і"

11:11

Больше, чем Уильям: принц Гарри получит миллионы от королевы-матери на свое 40-летие

11:03

Война может закончиться уже этой осенью: что предусматривает "план победы" Зеленского

10:58

Путина могут свергнуть: Гетьман назвал сроки и главное условиеВидео

10:46

"Получили по зубам": ВСУ стабилизировали Покровское направление, но РФ готовится снова

10:42

Гороскоп на завтра 11 сентября: Львам - успех во всем, Стрельцам - неожиданная прибыль

Реклама
10:33

Не Покровск: Россия нацелилась на окружение стратегического города на Востоке

10:31

F-16 полетят "кошмарить" Россию: важная страна дала разрешение на удары по РФ

10:09

Идут на Угледар: оккупанты продвинулись около трех населенных пунктов на Донбассе - DeepState

10:06

План расчленения РФ: эксперт рассказал, как Киев может сменить власть в Кремле

10:05

"Сатанинский смех": предательницу Лолиту затравили в РФ

09:53

Путин может принять важное решение после местных выборов в России - майор ВСУ

09:51

Внутрь лезть не нужно: девушка показала, как почистить радиатор отопления от пылиВидео

09:06

Силы ПВО сбили 38 "Шахедов", один дрон улетел обратно в Россию

09:06

Белый дом передал Конгрессу тайный доклад о войне в Украине: что известно

08:48

"Она практически не жила с нами": Валентина Хамайко впервые рассказала о дочери мужа

^
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения женщинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять