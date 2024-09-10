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Угроза окружения: ВСУ начали отступление на одном из направлений фронта - Defense Express

Юрий Берендий
10 сентября 2024, 12:57
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Российские оккупанты после захвата населенного пункта Невельское смогли визуально окружить украинские войска на восточном берегу реки Волчья.
Угроза окружения: ВСУ начали отступление на одном из направлений фронта - Defense Express
ВСУ начали отступление на одном из направлений / Коллаж Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 38 отдельная бригада морской пехоты, deepstatemap

Силы обороны Украины начали постепенный вывод войск с восточного берега реки Волчья в Донецкой области из-за угрозы окружения. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

По его словам, говоря об участке Горняк - Красногоровка, имеется в виду треугольник Карловка - Невельское - Красногоровка, где находятся подразделения Сил обороны Украины.

"После захвата Невельского и продвижения в сторону Красногоровки, а также западнее Красногоровки, враг визуально окружил нашу группировку на этом участке", - отметил Згурец.

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Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express отметил, что потенциал противника не настолько силен, чтобы быстро замкнуть эти клещи.

"Сейчас происходит рациональный и постепенный вывод наших подразделений с этого участка, расположенного на восточном берегу реки Волчья", - рассказал он.

Згурец подчеркнул, что угрозы на этом направлении были известны заранее, и выразил надежду, что Генеральный штаб полностью осознает все риски.

"Однако, знаю, что наши подразделения обычно выходят почти в последний момент", - подчеркнул Згурец.

Что известно о Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.

Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, покровское направление остается одним из самых тяжелых участков фронта. Украинским силам удалось замедлить наступление и захват территорий, но российская армия, похоже, готовится к новому удару. По словам офицера 59-й отдельной мотопехотной бригады Сергея Цехоцкого, ВСУ наблюдают за перегруппировкой врага и подвозом новых подразделений.

Российские силы активизировали наступление в направлении Угледара, пытаясь окружить город и заставить украинские войска отойти, сообщил военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

Министерство обороны США оценивает ситуацию на Покровском направлении как продолжение интенсивных боев, отмечая, что город не под контролем россиян, несмотря на заявления их пропаганды, подчеркнул спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

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