РФ поднимает со дна судно "Донбасс": враг готовится к усилению давления на Запорожье

Оккупационные власти РФ начали активные работы по подъему затопленного в начале 2022 года судна управления "Донбасс". Таким образом враг хочет обеспечить судоходство судами большой грузоподъемности.
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Telegram, что такие действия являются частью вражеского плана по развитию российской военной логистики. Россия планирует до весны 2025 года улучшить железнодорожное сообщение Ростов-Мариуполь/Волноваха с включением Мариупольского порта.
Также в планах врага создание автомобильной ветки Ростов-Новоазовск-Мариуполь/Волноваха и улучшение ветки Мариуполь-Волноваха/Донецк с соответствующим оборудованием на стоянках для грузовиков и оборонительными сооружениями.
"Если все это будет достроено, это безусловно увеличит возможности наступления и давления по всему участку фронта от Гуляй-Поля (Запорожская область) до Курахово. Безусловно, с улучшением обеспечения группировки россиян на севере Донецкой области", - отметил Андрющенко.
Кто такой Петр Андрющенко?
Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.
На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.
Ситуация в Мариуполе - последние новости
Ранее стало известно, что россияне уже начали развивать логистические пути через Мариуполь, в частности запустилидостроенную железную дорогу из Ростова-на-Дону в Мариуполь через Гранитное/Маловодное. Эта ветка является самостоятельной автономной веткой, которая по состоянию на сейчас имеет большую пропускную способность и мощность, чем Крымский мост.
Напомним, что ВСУ не прекращают наносить удары по стратегически важным объектам врага в Мариуполе. Так недавно во временно оккупированном городе прозвучала серия взрывов. После этого россияне начали спешно эвакуировать военную технику и быстро перемещать личный состав на новые места базирования. Впоследствии появилась информация, что удары были направлены по российской системе ПВО, размещенной возле поселка Мангуш.
В начале августа стало известно о масштабном пожаре во временно оккупированном Мариуполе. Отмечается, что огонь вспыхнул в районе новой военной базы оккупантов.
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