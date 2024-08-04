"Это изменит ситуацию на фронте": РФ запустила новую железную дорогу для обеспечения армии РФ

Россияне запустили достроенную железную дорогу из Ростова-на-Дону в Мариуполь через Гранитное/Маловодное. Эта ветка является самостоятельной автономной веткой, которая по состоянию на сейчас имеет большую пропускную способность и мощность, чем Крымский мост.
Этот шаг может помочь российским оккупантам улучшить логистику своих войск, что в свою очередь может кардинально изменить ситуацию на поле боя. Об этом рассказал советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, он также опубликовал в Telegram соответствующую карту.
Он отметил, что такой вывод был сделан по результатам мониторинга и фиксации движения вдоль ключевых станций со среды.
"Так, зафиксировано: 1. станция Асланово - сцепленные в два соединения четыре (!) магистральные тепловозы в цветах РЖД (российская железная дорога) с прицепленными грузовыми вагонами. Грузовые вагоны заполнены и частично накрыты. Состав груза и маршрут имеющимся ресурсом пока установить не удалось; 2. станция Кальчик - зафиксирован один магистральный тепловоз в цветах РЖД; 3. станция Сартана - зафиксировано семь пассажирских вагонов в цветах РЖД с указанием (табличками) "Екатеринбург". Именно об этих вагонах мы указывали в прошлый раз, как тестовый прогон под прикрытием гражданских перевозок баз их реального осуществления", - рассказал Андрющенко.
Он отметил, что эти факты, а также некоторые детали, которые он не может разглашать для безопасности источников, указывают на то, что страна-агрессор РФ тайком запустила эту железную дорогу.
Андрющенко отметил, что это может кардинально изменить ситуацию на фронте, улучшив логистику россиян.
"И не говорите об "альтернативе Крымскому мосту". Это - ошибочное. Это самостоятельная автономная ветка, которая на сейчас имеет больше пропускную способность и мощность, чем мост", - подчеркнул советник мэра Мариуполя.
Также он рассказал, что россияне потратили на восстановление железной дороги 13 месяцев. Зимой строительство было замедлено на два месяца из-за ударов защитников Украины. Также оно откладывалось еще на месяц из-за диверсии в Кальчикском карьере, которую устроило "Мариупольское сопротивление".
Кто такой Петр Андрющенко?
Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.
На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.
Война в Украине - последние новости
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Напомним, в ISW отметили, что Путин хочет остановить поддержку Украины со стороны Запада, и объяснили замысел диктатора. РФ, вероятно, стремится использовать иранских марионеток для косвенной конфронтации с Западом и влиять на процесс принятия решений на Западе, отметили в ISW.
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