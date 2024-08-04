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Россияне продвинулись на Донецком направлении: где продолжаются бои - DeepState

Мария Николишин
4 августа 2024, 08:47
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За минувшие сутки захватчики продвинулись в Часовом Яру, сообщили аналитики проекта.

Россияне продвинулись на Донецком направлении: где продолжаются бои - DeepState
Оккупанты прорвались на Донецком направлении/ коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Армия страны-агрессора России продолжает наступать в Донецкой области. В частности, за минувшие сутки захватчики продвинулись в Часовом Яру. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Также отмечается, что сейчас продолжаются бои у Новоселовки Первой, что в Покровском районе, и в Железном, что вблизи города Торецк.

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Стоит заметить, что ранее аналитики проекта DeepState говорили, что до города Торецк врагу остается примерно 100 метров.

"Линия боевого столкновения уточняется, но враг однозначно имеет тактические успехи и уже может пробовать заходить к самому Торецку", - отмечали в DeepState.

Россияне продвинулись на Донецком направлении: где продолжаются бои - DeepState
Ситуация на фронте / фото: DeepState

Что такое DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Бои на Донецком направлении - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, сейчас одна из ключевых задач армии страны-агрессора России на Восточном направлении - это перерезать трассу Покровск - Константиновка. Эта трасса является крайне важной, ведь питает Часов Яр и часть Бахмута. Сейчас для Константиновки есть реальная опасность с нескольких направлений.

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что в июле 2024 года российские сухопутные войска продолжали наступление в центральной части Донецкой области. Российские войска также продвигались на север к городу Нью-Йорка, который находится на линии фронта с 2014 года.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что оккупанты России перебрасывают резервы из оккупированных районов Запорожской области в район Торецка и Часового Яра Донецкой области.

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