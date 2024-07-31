ВСУ могли поразить Ми-8 РФ с "трехсотыми", над Донецком - огромный столб дыма

Существует мнение, что вертолет могла сбить российская ПВО, работавшая в тот момент недалеко "по целям".

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Россия продолжает нести потери в авиации / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Википедия

Оккупанты заявляют, что сегодня, 31 июля, ими был утрачен Ми-8 в районе Донецка. В ряде сообщений пропагандистов утверждается, что вертолет перевозил раненых, а сама птичка была поражена дроном-перехватчиком.

Инцидент произошел сегодня днем во время отражения атаки на военные объекты РФ в Донецке. Падение Ми-8 совпало с работой ПВО противника. Поэтому даже среди россиян возникли сомнения, что вертолет, мол, могла сбить их противовоздушная оборона.

Пожар был зафиксирован спутниками в Пролетарском районе города.

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Однако большинство "военкоров" сходятся во мнении, что "птичку" подбил дрон ВСУ.

"К сожалению, противник адаптируется - и это не очень хорошие новости для нас. На борту были раненые бойцы. И да - бредни о том, что вертолет был сбит нашей ПВО, просили бы оставить при себе", - пишет один из пропагандистских ресурсов.

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Это может стать историческим достижением

Как отмечает журналист Юрий Бутусов, сам факт поражения такого средства дроном, если он подтвердится, может войти в историю, так как БПЛА атаковал фактически тыловую авиацию противника.

"Если подтвердится про дрон, то это историческое достижение, достойное самых высоких наград Украины. Ранее украинцы неоднократно публиковали видео неудачных попыток перехвата вертолётов на линии фронта, однако впервые заявлен перехват там, где враг не ожидал - на тыловом аэродроме", - подчеркнул журналист.

Потери ВКС РФ в ходе войны - последние новости

Накануне в ГУР рассказали подробности удара по военным целям на территории страны-агрессора РФ. 24 июля на аэродроме "Кряж" в городе Самара сгорел военный многоцелевой вертолет Ми-8.

А несколькими днями ранее, 21 июля 2024 года, в населенном пункте Томилино под Москвой огневое поражение потерпели еще два вертолета государства-агрессора - ударный Ми-28 и многоцелевой Ка-226.

К слову, во время ночной атаки на Краснодарский край РФ российская ПВО сбила свой вертолет. Российский КА-29 оккупанты подняли в небо для противодействия украинским БЭК, по нему ударила одна из систем "Панцирь".

Какие потери российских войск за два года войны в Украине? В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - по меньшей мере 100 тыс. оккупантов. По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2700 танков и 5000 БМП и БТР. Вероятно, погибшими и ранеными около 350 000 человек.

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