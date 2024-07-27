Взорванные вертолеты применяли в войне с Украиной: детали удара ГУР по целям в РФ

Два борта РФ были атакованы на территории российского центра вертолетостроения.

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В ГУР рассказали об ударах по целям в РФ / Коллаж: Главред, Фото: ГУР, скриншот

В Главном управлении разведки Минобороны рассказали подробности удара по военным целям на территории страны-агрессора РФ.

Уточняется, что 24 июля на аэродроме "Кряж" в городе Самара сгорел военный многоцелевой вертолет Ми-8.

"А несколькими днями ранее, 21 июля 2024 года, в населенном пункте Томилино под Москвой огневое поражение потерпели еще два вертолета государства-агрессора - ударный Ми-28 и многоцелевой Ка-226", - рассказали военные разведчики.

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Они уточняют, что два борта РФ были расположены на территории российского центра вертолетостроения Миль и Камов.

"Это военное авиационное предприятие государства-агрессора занимается разработкой, производством и ремонтом вертолетов", - пояснили в ГУР.

При этом также уточняется, что в структуре центра действуют два конструкторских бюро, опытное производство, экспериментально-исследовательский комплекс и испытательный центр, а уничтоженные и пораженные российские вертолеты агрессор использовал в войне против Украины.

Успешные операции ГУР В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции. В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта. 8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

Смотрите видео - в РФ нанесен удар по военным вертолетам:

/ Скриншот

Удары по целям в РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что ГУР удалось поразить сразу несколько целей в РФ. В субботу, 27 июля, дроны украинской разведки поразили вражеский дальний стратегический бомбардировщик-ракетоноситель ТУ-22М3 на аэродроме "Оленья". Об этом сообщил собеседник УП в ГУР МОУ.

Источник в украинской разведке сообщает, что 24 июля также в результате диверсии уничтожен многоцелевой вертолет Ми-8 на территории аэродрома Министерства обороны РФ "Кряж" в Самаре.

Напомним, защитники Украины в ночь на 26 июля нанесли удар по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. В Генштабе Вооруженных сил Украины и отметили, что это один из аэродромов, которые страна-агрессорка Россия использует для контроля воздушного пространства и нанесения ударов по территории Украины.

Как сообщалось ранее, в ночь на 22 июля вблизи военного аэродрома в городе Морозовск Ростовской области также прогремели мощные взрывы. Местные жители писали, что дрон попал в цистерну.

/ Главред

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