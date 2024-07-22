Дрон атаковал военный аэродром в Ростовской области РФ: что известно

В ночь на 22 июля вблизи военного аэродрома в городе Морозовск Ростовской области в прогремели мощные взрывы. После атаки дронов над городом поднялся дым.
Как пишет Telegram-канал Astra, ночью в Ростовской области звучали сирены. Оккупанты объявили тревогу из-за угрозы БпЛА. Впоследствии в Сети стали появляться сообщения о мощных взрывах в Морозовске.
На одном из видео после "прилета" видно, как поднимается густой столб дыма.
Местные жители пишут, что дрон попал в цистерну.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что над областью якобы уничтожено 47 беспилотников. О попадании в сообщении речь не шла.
"Сегодня ночью на севере Ростовской области силами ПВО подавлено и уничтожено 47 БПЛА. В результате падения обломков никто не пострадал", - написал Голубев.
" На нескольких участках произошло возгорание сухой растительности, все ландшафтные пожары были оперативно потушены дежурными расчетами", - добавил он.
Морозовск - что о нем известно
Морозовск — город в Ростовской области РФ. В 3 км юго-западнее города находится действующий военный аэродром "Морозовск".
На аэродроме дислоцированы фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, а с 2014 года - Су-34, с помощью которых российские террористы атакуют украинские мирные города.
Смотрите видео - Дроны атаковали военный аэродром в Ростовской области:
Атаки дронов по России
В ночь на 22 июля в российском Туапсе прогремело несколько громких взрывов. Как пишут росСМИ, местный НПЗ атаковали дроны. Работали силы ПВО.
Местные жители сообщили, что взрывы в стороне местной нефтебазы начали раздаваться примерно в районе 3:30.
Всего было слышно около 5 громких взрывов. До этого очевидцы сообщали о характерных звуках пролëта БПЛА.
В ночь на 13 июля в Ростовской области страны-агрессора РФ прогремели взрывы. Беспилотники атаковали нефтебазу в Цимлянском районе, в результате возник пожар.
6 июля стало известно об атаке на нефтебазы оккупантов в Краснодарском крае. Атаку осуществили на нефтебазу "Лукойл-Югнефтепродукт" возле станицы Павловская Краснодарского края. Также дроны попали по территории нефтебазы "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" в станице Ленинградская.
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