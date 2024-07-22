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Дрон атаковал военный аэродром в Ростовской области РФ: что известно

Анна Ярославская
22 июля 2024, 09:42
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После "прилета" поднялся густой столб дыма. Местные жители пишут, что дрон попал в цистерну.
Атака дронов
В РФ дроны атаковали Морозовск / Коллаж: Главред, фото: Telegram

В ночь на 22 июля вблизи военного аэродрома в городе Морозовск Ростовской области в прогремели мощные взрывы. После атаки дронов над городом поднялся дым.

Как пишет Telegram-канал Astra, ночью в Ростовской области звучали сирены. Оккупанты объявили тревогу из-за угрозы БпЛА. Впоследствии в Сети стали появляться сообщения о мощных взрывах в Морозовске.

На одном из видео после "прилета" видно, как поднимается густой столб дыма.

видео дня

Местные жители пишут, что дрон попал в цистерну.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что над областью якобы уничтожено 47 беспилотников. О попадании в сообщении речь не шла.

После
После "прилета" поднялся столб дыма / Фото: Telegram

"Сегодня ночью на севере Ростовской области силами ПВО подавлено и уничтожено 47 БПЛА. В результате падения обломков никто не пострадал", - написал Голубев.

" На нескольких участках произошло возгорание сухой растительности, все ландшафтные пожары были оперативно потушены дежурными расчетами", - добавил он.

Морозовск - что о нем известно

Морозовск — город в Ростовской области РФ. В 3 км юго-западнее города находится действующий военный аэродром "Морозовск".

На аэродроме дислоцированы фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, а с 2014 года - Су-34, с помощью которых российские террористы атакуют украинские мирные города.

Смотрите видео - Дроны атаковали военный аэродром в Ростовской области:

Скриншот

Атаки дронов по России

В ночь на 22 июля в российском Туапсе прогремело несколько громких взрывов. Как пишут росСМИ, местный НПЗ атаковали дроны. Работали силы ПВО.

Местные жители сообщили, что взрывы в стороне местной нефтебазы начали раздаваться примерно в районе 3:30.

Всего было слышно около 5 громких взрывов. До этого очевидцы сообщали о характерных звуках пролëта БПЛА.

В ночь на 13 июля в Ростовской области страны-агрессора РФ прогремели взрывы. Беспилотники атаковали нефтебазу в Цимлянском районе, в результате возник пожар.

6 июля стало известно об атаке на нефтебазы оккупантов в Краснодарском крае. Атаку осуществили на нефтебазу "Лукойл-Югнефтепродукт" возле станицы Павловская Краснодарского края. Также дроны попали по территории нефтебазы "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" в станице Ленинградская.

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